Виды бюстгалтеров

Что больше всего ценится женщинами в таком деликатном предмете гардероба, как бюстгальтер? Ответ однозначен – качество и комфорт. Однако, задача этого важного элемента нижнего белья сводиться не только к поддержанию груди. С помощью различных конструкций можно придать женской груди желаемую форму и объем.

И чтобы не растеряться в предлагаемом ассортименте, нужно знать общепринятые виды бюстгальтеров и их особенности конструкции:

Бюстгальтер с формованной (бесшовной) чашечкой – форма и размер чашечки, выполняется с использованием специальной технологии из цельной детали. Такие бюстгальтеры великолепно поддерживают грудь и отлично подходят под обтягивающую трикотажную одежду.

Бюстгальтер «push-up» (корректирующий) – в этой разновидности бюстгальтеров используются особые вкладыши из специального бельевого полиамидного мусса, силикона, масла, поролона или гелиевого наполнителя, и предназначены они в первую очередь для коррекции формы и увеличения груди. Такие бюстгальтеры популярны у женщин обладающими не очень «пышными» формами. Современный бюстгальтер Пуш Ап можно купить по указанной ссылке.

Бюстгальтер каркасный (на «косточках») – по нижней линии такого бюстгальтера размещаются жесткие упругие полукруглые дужки, которые четко фиксируют грудь и плотно прилегают к телу. Вследствие своей универсальности этот вид весьма популярен среди женщин с большим размером груди. Однако, при покупке такого типа бюстгальтера необходимо обратить внимание на то, чтобы края «косточек» располагались сбоку от выступающей части груди, не сдавливая ее и не доставляя дискомфорта при носке.

Бюстгальтер классический – одна из самых удобных моделей. Лиф выполнен из тканевого полотна (кружево, хлопок, микрофибра, лайкра, нейлон и т.д.), который плавно переходит в бретели.

Бюстгальтер «Балконет» (Анжелика) – предназначен для одежды с большим вырезом или открытого декольте. Форма чашечки сконструирована таким образом, чтобы грудь была максимально открыта, «косточки» позволяют четко фиксировать форму, а снимающиеся бретели очень удобны для любительниц обнажить плечи.

Бюстгальтер для беременных и кормящих – в таких моделях используются эластичные материалы из натуральных волокон. Конструкция лифа имеет несколько вариантов освобождения груди, что в особенности удобно при кормлении.

Бюстгальтер-Топ – по сути, это некий гибрид бюстгальтера и майки.

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