Весенний фитнес

С первыми лучиками солнца в душе каждой женщины зарождается вполне естественное желание – выглядеть красиво и быть стройной. Ведь с приходом тепла так хочется надеть новое обтягивающее платье, туфли на каблуке и стать самой привлекательной и обаятельной. Однако с окончанием зимы многие из нас должны посмотреть правде в глаза – холодными вечерами мы проводили время не в тренажерном зале, а на диване с чашечкой чая и вкусной плюшкой. Есть ли шанс вернуться в форму за короткий период времени?

На улице

Для начала определитесь, где вы хотите заниматься: дома, в спортзале или на улице? Если последний вариант вас совсем не пугает, тогда смело отправляйтесь получать новые эмоции на свежий воздух. Также рекомендуем Вам сразу запастись аксессуарами для фитнес-браслетов ru-mi.com/accessories/accessoriesmiband/, которые можно найти по указанной ссылке.

В первые солнечные дни совсем не хочется сидеть дома, поэтому проведите время с пользой. Утром можно устроить небольшую пробежку, вечером – просто прогуляться в ближайшем парке и подышать свежим воздухом. Можете завести новую традицию в семье – каждое утро делать на улице простую зарядку. Прилив сил и энергии на весь последующий день гарантирован.

В спортзале

Если вы слишком любите тепло и комфорт, отправляйтесь в привычный спортзал. Здесь к вашим услугам не только тренажеры, но и пилатес, йога, плавание, аэробика и многое другое. Выбирайте то, что придется вам по вкусу, и вперед – за идеальными формами!

Обратитесь к опытному инструктору. С его помощью можно распланировать индивидуальный график занятий, а также следить за постепенным увеличением нагрузки. Пока тело не привыкнет к режиму занятий, лучше быть под контролем профессионала.

Не забывайте об умеренности. Сильное желание как можно быстрее получить красивое тело может обернуться для вас проблемой. Вначале необходимо беречь резервы, чтобы тело постепенно привыкало к нагрузкам. Поэтому каждую тренировку обязательно нужно начинать с разминки. Весной организм чаще всего ослаблен – не нужно еще больше вгонять его в состояние стресса и истощения изнурительными занятиями.

Дома

Тем, кто еще не проснулся после зимней спячки, отлично подойдет утренняя гимнастика, которую можно проводить прямо в кровати. Всего 15 минут таких занятий и уже через месяц появится желание сделать что-то большее.

Вот тогда и отправляйтесь или на пробежку, или прямиком в спортзал!