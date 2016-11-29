v>
Главная » Популярное » Весенний фитнес

Весенний фитнес

29 Ноябрь 2016
Категория: Популярное

С первыми лучиками солнца в душе каждой женщины зарождается вполне естественное желание – выглядеть красиво и быть стройной. Ведь с приходом тепла так хочется надеть новое обтягивающее платье, туфли на каблуке и стать самой привлекательной и обаятельной. Однако с окончанием зимы многие из нас должны посмотреть правде в глаза – холодными вечерами мы проводили время не в тренажерном зале, а на диване с чашечкой чая и вкусной плюшкой. Есть ли шанс вернуться в форму за короткий период времени?

На улице

Для начала определитесь, где вы хотите заниматься: дома, в спортзале или на улице? Если последний вариант вас совсем не пугает, тогда смело отправляйтесь получать новые эмоции на свежий воздух. Также рекомендуем Вам сразу запастись аксессуарами для фитнес-браслетов ru-mi.com/accessories/accessoriesmiband/, которые можно найти по указанной ссылке.

В первые солнечные дни совсем не хочется сидеть дома, поэтому проведите время с пользой. Утром можно устроить небольшую пробежку, вечером – просто прогуляться в ближайшем парке и подышать свежим воздухом. Можете завести новую традицию в семье – каждое утро делать на улице простую зарядку. Прилив сил и энергии на весь последующий день гарантирован.

В спортзале

Если вы слишком любите тепло и комфорт, отправляйтесь в привычный спортзал. Здесь к вашим услугам не только тренажеры, но и пилатес, йога, плавание, аэробика и многое другое. Выбирайте то, что придется вам по вкусу, и вперед – за идеальными формами!

Обратитесь к опытному инструктору. С его помощью можно распланировать индивидуальный график занятий, а также следить за постепенным увеличением нагрузки. Пока тело не привыкнет к режиму занятий, лучше быть под контролем профессионала.

Не забывайте об умеренности. Сильное желание как можно быстрее получить красивое тело может обернуться для вас проблемой. Вначале необходимо беречь резервы, чтобы тело постепенно привыкало к нагрузкам. Поэтому каждую тренировку обязательно нужно начинать с разминки. Весной организм чаще всего ослаблен – не нужно еще больше вгонять его в состояние стресса и истощения изнурительными занятиями.

Дома

Тем, кто еще не проснулся после зимней спячки, отлично подойдет утренняя гимнастика, которую можно проводить прямо в кровати. Всего 15 минут таких занятий и уже через месяц появится желание сделать что-то большее.

Вот тогда и отправляйтесь или на пробежку, или прямиком в спортзал!


Хотите оставить комментарий к статье Весенний фитнес?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Berghoff – лучшая фирменная посуда из Бельгии
  • Альтернативная медицина
  • Купить красивую юбку
  • Как избежать падения в гололед
  • Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    • Звезды

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Брэд Питт и Анджелина Джоли поужинали в ресторане на 3000 фунтов!

    Дата 20 Июнь 2012 категория: Новости о «звездах»
      Такое случается только в знаменитых голливудских фильмах: двери самого обычного ресторана, отеля или же магазина распахиваются, и сразу входит известная всем мировая знаменитость..
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Сможет ли спасти Кунг-фу Кролик страну от порабощения? Популярные технологии наращивания ногтей и волос Покупка детской верхней одежды Разновидности дверей Ухаживаем за своими руками Рязанские Майские ’14 – 11 Выбираем детскую шапку SPA процедуры к 14 февраля Вечерний макияж



    © 2016 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!