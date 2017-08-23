v>
Главная » Популярное » Верхняя одежда для дам с пышными формами. Что выбрать?

Верхняя одежда для дам с пышными формами. Что выбрать?

23 Август 2017
Категория: Популярное

Испокон веков каждая женщина мечтала одеваться модно и красиво. Конечно, не лишены этого желания и наши современницы. И даже больше — шопинг стал для многих девушек своеобразной антистрессовой терапией, позволяющей всего за несколько часов полностью преобразиться и поднять свою самооценку.

Но дело в том, что шопинг способен творить чудеса только в том случае, когда подобранная одежда садится идеально по фигуре. К сожалению, не всегда так случается, наверняка в подобной ситуации хотя бы однажды оказывалась любая женщина. И чаще всего с этим сталкиваются дамы с нестандартной фигурой и пышными формами, которым нужна верхняя одежда больших размеров.

Для того, чтобы поход по магазинам или серфинг в интернете по сайтам с модной одеждой приносил только положительные эмоции, пышнотелым представительницам прекрасной половины человечества нужно понять, какие фасоны верхней одежды подойдут им больше всего.

В первую очередь, фигуристым девушкам следует обратить внимание на классику. Плащи прямых и слегка свободных моделей идеально скрывают лишнее, а изящный поясок при этом подчеркнет область талии. При пышных бедрах подбирайте себе фасон плащика с расклешенным низом. Длина до середины колена — это идеальный выбор.

Если у Вас фигура типа «яблоко», внимательно присмотритесь к пончо, пальто-халатам или пальто-накидкам из мягкой клетчатой ткани. Эта верхняя одежда имеет укороченную длину, фасон с запахом и без застежек. Геометричная асимметрия, вырез V-образной формы и акцент на талии в таком пальто отлично вытянет силуэт, визуально делая фигуру стройнее. С этой задачей также прекрасно справляется укороченное пальто в мужском стиле, лаконичного фасона.

Женская верхняя одежда большого размера

Верхняя одежда для корпулентных дам не ограничивается только плащами, пальто и накидками. С приходом холодов никак не обойтись без легкого и теплого пуховика. Советуем отказаться от пышных и объемных пуховиков, визуально только добавляющих пару-тройку лишних размеров Вашей фигуре. Остановите свой выбор на изящных моделях темных оттенков.

К примеру, идеальным вариантом станет прямой и приталенный фасон пуховика или пухового пальто. В качестве стилистического акцента подберите к нему широкий ремень или пояс, повязав его чуть выше талии. Если Вы — дама с пышными бедрами или фигурой «груша», можно удачно обыграть это, подобрав пуховое пальто с модной объемной меховой отделкой капюшона или ворота.

И, напоследок, хотим дать несколько рекомендаций, которые значительно облегчат Ваш путь к выбору идеальной верхней одежды:

– Навсегда откажитесь от накладных карманов, объемных аппликаций, крупных нашивок и пуговиц — все эти излишества только добавят фигуре объема.

– При покупке шубы обращайте внимание на длину и пышность меха. В нашем случае, чем мех короче — тем лучше.

– И, самое главное, забудьте про длину ниже колен (а тем более в пол!), чтобы не добавлять силуэту приземистости.

Дорогие дамы, используйте эти нехитрые советы при выборе верхней одежды, и будьте всегда модными, яркими и красивыми!


Хотите оставить комментарий к статье Верхняя одежда для дам с пышными формами. Что выбрать??

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Гардероб современного мужчины
  • День отца и оригинальные подарки к нему
  • Обновляем обувной гардероб
  • Квест комната или выбираем тип отдыха по типу темперамента
  • По-королевски притягательное нижнее белье

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Не получается похудеть – какие меры принять? Озонотерапия – где она применяется Садовые растения и уход за ними Натуральная косметика и консерванты Выбираем ковер в дом – советы может в вену? – 3 Влияние вещей на наше настроение – часть вторая «Опасности» здорового питания – продолжаем тему made in italy – 56



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!