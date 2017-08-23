Верхняя одежда для дам с пышными формами. Что выбрать?

Испокон веков каждая женщина мечтала одеваться модно и красиво. Конечно, не лишены этого желания и наши современницы. И даже больше — шопинг стал для многих девушек своеобразной антистрессовой терапией, позволяющей всего за несколько часов полностью преобразиться и поднять свою самооценку.

Но дело в том, что шопинг способен творить чудеса только в том случае, когда подобранная одежда садится идеально по фигуре. К сожалению, не всегда так случается, наверняка в подобной ситуации хотя бы однажды оказывалась любая женщина. И чаще всего с этим сталкиваются дамы с нестандартной фигурой и пышными формами, которым нужна верхняя одежда больших размеров.

Для того, чтобы поход по магазинам или серфинг в интернете по сайтам с модной одеждой приносил только положительные эмоции, пышнотелым представительницам прекрасной половины человечества нужно понять, какие фасоны верхней одежды подойдут им больше всего.

В первую очередь, фигуристым девушкам следует обратить внимание на классику. Плащи прямых и слегка свободных моделей идеально скрывают лишнее, а изящный поясок при этом подчеркнет область талии. При пышных бедрах подбирайте себе фасон плащика с расклешенным низом. Длина до середины колена — это идеальный выбор.

Если у Вас фигура типа «яблоко», внимательно присмотритесь к пончо, пальто-халатам или пальто-накидкам из мягкой клетчатой ткани. Эта верхняя одежда имеет укороченную длину, фасон с запахом и без застежек. Геометричная асимметрия, вырез V-образной формы и акцент на талии в таком пальто отлично вытянет силуэт, визуально делая фигуру стройнее. С этой задачей также прекрасно справляется укороченное пальто в мужском стиле, лаконичного фасона.

Верхняя одежда для корпулентных дам не ограничивается только плащами, пальто и накидками. С приходом холодов никак не обойтись без легкого и теплого пуховика. Советуем отказаться от пышных и объемных пуховиков, визуально только добавляющих пару-тройку лишних размеров Вашей фигуре. Остановите свой выбор на изящных моделях темных оттенков.

К примеру, идеальным вариантом станет прямой и приталенный фасон пуховика или пухового пальто. В качестве стилистического акцента подберите к нему широкий ремень или пояс, повязав его чуть выше талии. Если Вы — дама с пышными бедрами или фигурой «груша», можно удачно обыграть это, подобрав пуховое пальто с модной объемной меховой отделкой капюшона или ворота.

И, напоследок, хотим дать несколько рекомендаций, которые значительно облегчат Ваш путь к выбору идеальной верхней одежды:

– Навсегда откажитесь от накладных карманов, объемных аппликаций, крупных нашивок и пуговиц — все эти излишества только добавят фигуре объема.

– При покупке шубы обращайте внимание на длину и пышность меха. В нашем случае, чем мех короче — тем лучше.

– И, самое главное, забудьте про длину ниже колен (а тем более в пол!), чтобы не добавлять силуэту приземистости.

Дорогие дамы, используйте эти нехитрые советы при выборе верхней одежды, и будьте всегда модными, яркими и красивыми!