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Вечерний шарм

19 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Что называется макияжем? В первую очередь, это искусство, целью  которого является представление наших достоинств в выгодном  свете и  доведение до минимума имеющихся недостатков. А будет  еще лучше, если  недостатки превратить в достоинства. Особенно это  будет актуально, если речь касается вечернего макияжа. Главное в  макияже – это задать верный тон. Для это следует изначально  выбрать корректирующую основу, на которую ляжет ровно  тональный крем, который может быть даже немного темней или  светлей обычного. По мнению визажистов, идеальным является овальное лица. Поэтому, если форма вашего лица не идеальна, можете просто мысленно нарисовать овал, а выступающие части просто затонировать насыщенным оттенком.
Пудра золотистого оттенка, которая будет светлее на тон вашего тонального крема – это идеальный вариант для выхода в свет. Будет лучше, если вы воспользуетесь рассыпчатой пудрой, так как она имеет очень нежную текстуру и, к тому же, прекрасно зафиксирует тон на лице. После того, как вы придали лицу ровный красивый оттенок, можно приступить к макияжу глаз. Начинать следует с бровей: они будут смотреться изысканней и выразительней, если их правильно подчеркнуть карандашом, подобранным под цвет ваших волос. Если для делового макияжа требуются тени матовых оттенков, то вечерний макияж уже требует перламутровых или мерцающих ярких тонов. Последним важным штрихом является тушь для ресниц. Тушь лучше всего выбирать двух видов: для объема и удлиняющую, первый слой наносите объемной тушью, а второй – удлиняющей. К такой хитрости прибегают многие известные визажисты.
И заключительный этап вашего вечернего макияжа – это губы, для подчеркивания соблазнительности и чувствительности который лучше всего использовать сочные оттенки помады.


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