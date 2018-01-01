Ваш сад будет роскошным!

Стоит ли утеплять деревья? Какие сажать на зиму, а какие нужно обрезать? Как уберечь их от вредителей?

Пока не ударили морозы, садоводы возятся в саду. Работы – немало! И старые деревья выкорчевать, и новые посадить, и о том, чтобы не замерзли, позаботиться.

А как лучше всего подготовить сад к зиме? Какие популярные советы бесполезны, а какие действенны?

Когда все же сажать деревья – осенью или весной? Ведь споры так и идут…

Вообще-то осенью. Ведь так они лучше приживаются и растут. Впрочем – это всегда определенный риск, потому что если будет необычно суровая и бесснежная зима, то наземная часть дерева может погибнуть. Также рекомендую заказать услуги обрезки и стрижки деревьев и доверить эту работу профессионалам из компании AG garden design.

Какие деревья хорошо переносят холод?

Вишни и яблони. Остальные плодовые имеют более низкую холодостойкость. Правда, в наших условиях сейчас все деревья неплохо зимуют. Ведь сильных морозов нет.

А когда наступает крайний срок посадки деревьев осенью?

В первой декаде декабря обычно происходит замерзание почвы. Деревья следует посадить примерно за месяц до этого времени.

Как уберечься от грызунов, которых в этом году развелось очень много?

Мыши переселяются с полей в сады и делают под землей ходы, они способны за зиму уничтожить корни молодых деревьев. Поэтому стоит осмотреть участок, нет ли там норок, дырок. И если обнаружите – всыпьте яда для грызунов. Садоводы советуют также скосить высокую траву в саду, ведь в ней – под слоем снега – также селятся мыши.

Молодые яблони любят грызть и зайцы. Чтобы уберечь от них деревья, советуют делать ограждения из пластиковых сеток.

А как насчет удобрений?

Осенью любые деревья стоит подкармливать фосфорными и калийными удобрениями. И если первые надо покупать, то последние можно заменить пеплом, которого следует сыпать по две-три горсти. Также хорошо на зиму обкладывать деревья органикой: торфом, навозом, отходами от шампиньонов. Такие удобрения разбрасывают вокруг деревьев (в нескольких сантиметрах от коры) слоем толщиной 3–5 см.

Как утеплять деревья?

Садоводы часто практикуют обертывание их бумагой, однако этого не следует делать, ведь в условиях теплой зимы деревья прогреваются настолько, что прекращают рост. И обматывать полиэтиленовой пленкой не стоит – от такого обогрева деревья погибают.

Если же собираетесь высадить очень чувствительные к холоду культуры (такие, как абрикос или персик), то сажайте их весной.