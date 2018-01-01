Варикоз – болезнь не только стариков, но и молодых

Очень сложно сегодня найти абсолютно здорового человека. Нестабильность общества, постоянные эмоциональные потрясения, постоянно ухудшающаяся экология, не лучшая наследственность – все эти факторы не могут не сказаться негативно на здоровье нации. Особенно актуальными в последние годы становятся заболевания сердечно-сосудистой системы.

Самым распространенным заболеванием, которому подвержены многие не только пожилые, но и молодые люди, является варикоз. На сегодняшний день полноценное лечение варикозной болезни можно провести только в специализированной клинике. Это очень важно, так как незапущенную болезнь значительно проще вылечить. В таких случаях вовсе необязательно серьезное вмешательство.

Остановим варикоз вместе

Сама по себе наука флебология представляет собой раздел медицины, который изучает вены, кровеносные сосуды и их свойства. Диагностика, профилактика, лечение варикоза – основные направления изучения флебологии. Несмотря на то, что в нашей стране ни одно учебное заведение не готовит специалистов-флебологов, эта медицинская специальность становится все более востребованной. Зачастую такие специалисты – это практикующие хирурги общей и сосудистой хирургии высокого класса.

Для того, чтобы заболевание, если уже оно появилось у человека, протекало с минимальными неприятностями, стоит обратиться в специализированную клинику. Только в такой клинике можно получить полноценный диагноз заболевания. Флеболог может назначить правильное лечение, которое не только снизить болевые ощущения, но и постепенно восстановит кровообращение в венах. В тех случаях, если медикаментозное лечение уже не приносит ощутимых результатов, то необходимо соглашаться на хирургическое вмешательство. Очень важно вовремя обратиться за помощью к специалистам, так как возможные осложнения варикозной болезни могут быть непоправимыми – развитие тромбоэмболии легочной артерии, которая во многих случаях приводит к инвалидности или смерти. Не стоит забывать и о профилактике варикоза – ведение здорового образа жизни, занятия спортом, применение профилактических мазей. Только комплексный подход позволит не только лечить варикоз, но и избежать его появление.

По материалам сайта garvis.com.ua.