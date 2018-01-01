09 Апр

В Бангкоке спиртное будут продавать по расписанию

Этой осенью алкоголь в столице Таиланда – Бангкоке – будет продаваться только в определенно время, и только в магазинах и клубах.

Это правило будет распространяться как на местных жителей, так и на туристов. Администрация города заявила, что это вынужденная мера, и по «алкогольному расписанию» город начнет жить уже в самое ближайшее время.

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Правительство Таиланда собирается начать самую серьезную борьбу с многочисленными правонарушениями и преступлениями, которые совершаются местными жителями и туристами под воздействием алкоголя. В столице будут введены так называемые «зоны трезвости», где продажа и реклама алкогольной продукции будет полностью запрещена вообще в любое время суток. К таким зонам, например, будут отнесены парки отдыха.

После введения новых правил в действие, приобрести алкогольные напитки в Бангкоке можно будет только в специализированных магазинах и в клубах. Кроме того, будет сильно ограничено время его продажи: с 11 часов утра и до 14 часов дня, затем небольшой перерыв, и с 17 часов вечера до полуночи. С полуночи до 11 утра алкоголь невозможно будет купить нигде. Продаваться спиртные напитки будут только людям, достигшим двадцатилетия, независимо от их национальной принадлежности. К пример, восемнадцатилетним российским туристам купить алкоголь в Таиланде попросту не получится.

Как отреагировали на введенное ограничение владельцы многочисленных клубов и дискотек, пока не известно. Однако, уже сейчас понятно, что новые правила сильно ударят по их бизнесу, ведь основная прибыль подобных заведений идет как раз от продажи спиртных напитков.

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