Уход за кожей лица и контурная пластика

Ежедневный уход за кожей лица необходим, если: ты замечаешь, что кожа тускнеет, прыщики появляются, неожиданные морщинки. Ты думаешь во всем виноват суровый климат и авитаминоз? Но гораздо продуктивнее взять ответственность на себя, не оправдывать все ленью, усталость и погодой. Начни соблюдать несколько основных правил красоты ежедневного ухода за кожей лица. Ну а если тебе необходимо достичь результата как можно быстрее, то контурная пластика поможет тебе в этом. Можно пройти по ссылке: http://burov.com.ua/konturnaya-plastika и найти все ответы на основные вопросы.

Зачем нужен уход за кожей?

Первое, что нужно сделать узнать свою кожу. Основные сведения о вашей кожи необходимы, чтобы подобрать средства для ухода за кожей подходящие именно вам. На кожу влияет много факторов возраст, образ жизни, окружающая среда, генетика. Часть из этих факторов мы можем контролировать и корректировать, а часть нам, к сожалению, неподвластны. Определяем тип вашей кожи, подбираем способ и средства ухода и начинаем:

1 этап очищение

Реальность:

Ты думаешь, что чем интенсивнее увлажнение, тем лучше

Идеал:

Очищать кожу лица и шеи следует два раза в день: вечером от пыли и макияжа, утром от всего, что клетки выработали ночью. В этом деле регулярность и деликатность важнее интенсивности. Правильным является средство с pH 5.5. Не используйте при умывании щелочное мыло, особенно животного происхождения. Так ты избежишь раздражающего действия солей, образующихся при намыливании. Для кожи вокруг глаз обычные продукты и вовсе не подходят, здесь нужно использовать только специальную косметику для снятия макияжа.

2 этап увлажнение

Реальность:

Ты пытаешься решить проблемы с кожей путем специальных средств и при этом забываешь об увлажнении. Но ведь при отсутствии воды все обменные процессы замедляются.

Идеал:

Ты борешься с прыщами или морщинами не важно. При этом нужно хорошо увлажнять кожу. В этом случае специальный уход будет более эффективным. При выборе увлажняющего средства ориентируйся на тип кожи, ее состояние на данный момент. Если после использования подобранного средства ты чувствуешь, что влаги мало или, наоборот, на коже образовалась липкая пленка, значит текстура продукта выбрана не верно. При правильном выборе средства для увлажнения кожа выглядит блестящей и гладкой.

По материалам сайта www.burov.com.ua