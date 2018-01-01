Увлажняющие капли: кому и зачем нужны?

Сегодня контактные линзы вошли в жизнь многих людей, ведь они сочетают безопасность, комфорт и что самое главное – эффективность коррекции зрения. Несмотря на ряд преимуществ КЛ, некоторые пациенты сталкиваются с проблемами быстрой утомляемости органов зрения, жжения, покраснения и дискомфорта. Избавиться от перечисленных признаков помогают капли для линз (смотрите в интернет-оптике https://kievlinza.ua/catalog/kapli-dlya-linz/), которые выполняют ряд функций:

Увлажняют контактные средства; Смазывают поверхность глаз; Снимают раздражение и усталость; Препятствуют пересыханию слизистой; Обеспечивают комфортное ношение всех видов линз.

Сухость глаз: причины и симптомы

Пользователи контактных средств коррекции зрения испытывают дискомфорт во многих случаях: в период адаптации, после длительной работы за компьютером, после пребывания в помещении с пересушенным воздухом и даже после прогулки в холодную, ветреную погоду. Обезвоживание слизистой выражается несколькими симптомами:

Покраснением;

Жжением;

Ощущением инородного тела;

Быстрой утомляемостью.

Вышеуказанные симптомы провоцирует не только пересыхание слизистой, но и серьезные инфекционные заболевания. При наличии одного из вышеуказанных симптомов обращайтесь к офтальмологу, который выпишет капли или назначит лечение. Существует несколько видов капель для обладателей контактных линз, о которых мы вам расскажем далее.

Основные виды капель

Выбирать капли следует под руководством офтальмолога. Существует три вида средств, предназначенных для пользователей КЛ:

Искусственная слеза; Увлажняющие; Для чувствительных глаз.

К первому типу относят наиболее простые и безвредные средства, по составу которые идентичны человеческой слезе. Они снимают усталость, увлажняют слизистую, дарят ощущение свежести. Их можно использовать каждый день даже без наличия неприятных симптомов. Совместимы со всеми видами линз.

К разряду увлажняющих относят препараты, в состав которых входят смазывающие вещества и компоненты, препятствующие быстрому испарению влаги. К примеру, гиалоурановая кислота. Такие капли быстро избавляют от сухости глаз, снимая покраснение, воспаление и дискомфортные ощущения.

Препараты для аллергиков и людей с чувствительными глазами отличаются отсутствием в составе консервантов и агрессивных веществ. Они также увлажняют КЛ и поверхность глаз, исключая при этом аллергические реакции. Учитывайте, гипоаллергенные капли имеют короткий срок годности, потому следите за свежестью и не покупайте средства большого объема.