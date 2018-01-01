Человеку присуща симметрия парных органов. Но эта симметрия неидеальна. Абсолютно симметричных тел не существует. Незначительные отклонения от симметрии воспринимаются как норма и большинство женщин не замечает их. Заметная асимметрия создает неудобства и психологический дискомфорт.

Причинами диспропорциональности молочных желез могут быть:

генетическая предрасположенность;

изменения гормонального фона;

после кормления грудью или же преждевременная менопауза;

доброкачественные и злокачественные образования;

травматизм;

синдром Поланда.

Каждая из причин или сразу несколько может привести к асимметрии молочных желез, что выглядит как косметический дефект, а также может вызывать разного рода психические расстройства у женщин. Но на помощь приходит пластическая хирургия.

Устранение асимметрии груди:

На сегодняшний день существует много методик для устранения такой проблемы. С помощью современных технологий Вам может быть предложено несколько способов коррекции асимметрии с учетом Ваших пожеланий.

увеличение объема груди с помощью грудных протезов с последующей мастопексией;

редукционная маммопексия с устранением дефекта;

мастопексия и маммопластика без использования имплантатов.

Любая операция минимально инвазивна (мини-разрезы кожи). След от операции незаметен и в будущем грудь имеет полноценный натуральный вид.

Выполнение операции:

При выполнении операций используется общий наркоз Севоран. Перед операцией проводится полное обследование молочных желез при помощи 3D ультразвуковой диагностики, маммографии (с цифровой приставкой для стереотаксической биопсии) или же МРТ (магнитно-резонансная томография). Это дает возможность специалистам исключить сопутствующие заболевания, а так же посмотреть на состав тканей и их предрасположенность к раковым заболеваниям. Биохимическое исследование крови обязательно.

Наличие доброкачественных или злокачественных образований не является противопоказанием к выполнению маммопластики, так как с использованием Робот технологий специалисты проводят одновременное удаление опухоли с последующей коррекцией молочных желез.

Реабилитация и результаты операции:

Операция, как правило, длится 1-1. 5 часов, это зависит от техники и наличия других заболеваний. Уже спустя 4 часа после операции пациентка может вставать, ходить, читать. Через 6 часов после операции пациентка может уходить домой или же по желанию остаться на ночь для уверенности. Все необходимые процедуры проводятся пациенту на консультации под контролем специалистов (реабилитологов, физиотерапевтов, психологов при необходимости).

Результаты можно увидеть уже в первый месяц, но иногда требуется чуть больше времени – это все зависит индивидуально от обмена веществ, а так же других иммунно-химических функций организма.