Уличное освещение

На сегодняшний день производится большое количество разновидностей фонарей для уличного освещения, которые могут отличаться не только своей стоимостью, но и от распределения света и по дизайну.

Уличные светильники могут быть такими, как:

– классическими;

– энергосберегающими;

– сферическими и полусферическими;

– столбиками;

– дорожными;

– встраиваемыми;

– эффектными;

– прожекторными.

Самым распространенным видом являются классические светильники, которые также можно называть парковыми. Такое освещение предназначено для безопасности прохожих. Несмотря на плафоны, изготовленные из разного материла, уличные светильники все равно будут иметь равномерно направленный световой поток. Плафоны могут быть как из матового, так и из любого другого стекла.

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Полусферические практически ни чем не отличаются от сферических, за исключение того, что верхняя часть плафона является отражателем. Благодаря такому отражателю горизонтальная поверхность освещается намного лучше. Для изготовления такого типа уличного освещения как столбики, используют пластик, полированный металл или камень. По высоте могут быть от 0,5 м до 1 м. Единственным грешком, который присутствует у таких светильников, является слишком большой слепящий эффект.

Уличные светильники с отраженным светом имеют совсем другой принцип освещения и представляют собой трубу с источником света и крышкой отражателем, которая позволяет направить свет вниз. Благодаря такой крышке появилась возможность предотвратить эффект ослепления. Данное освещение больше подойдет для парков, улиц, спортивных площадок и парковок. Более детально о видах светильников можно ознакомиться на сайте

Если говорить об освещении ландшафтного дизайна, то лучшим и удобным способом для подсвечивания являют фонари, которые могут быть расположены вдоль дорожек и возле беседки.

Чтобы необходимо подчеркнуть живописность дизайна, то здесь подсвечивают искусственные фонтаны, водоемы, альпийские горки, кустарники, клумбы декоративной подсветкой, которая позволит участок сделать эффектным.

Недорогими и долговечными являются те, которые работают на солнечных батареях. Они позволяют сэкономить на электроэнергии, так как не требуют подключения с электросети. Их можно устанавливать в любом месте, достаточно будет тыкнуть их в землю.