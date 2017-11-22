v>
Главная » Популярное » Украшения из серебра для женщин

Украшения из серебра для женщин

22 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Какая женщина не любит украшения? Наверное, 90 процентов точно обожают носить различные колечки, сережки, браслетики. Кто-то предпочитает, такой драгоценный метал, как золото. Но согласитесь, оно не всем по карману, так как этот метал, всегда растет в цене, буквально каждый год. Что касается бижутерии, то не все представительницы женского пола могут себе это позволить, но уже не из-за цены, а потому, что их организм не принимают простого метала и начинаются различные аллергии. Так, что многие останавливают свой выбор на серебре, ведь, это тоже благородный метал, но менее дорогой. Кроме того, это прекрасный подарок для женщины, ведь, как мы уже говорили, многие любят серебряные украшения. Отличным вариантом могут стать серебряные сережки магазина Delicatesse, найти которые можно по указанной ссылке.

За их красоту, изысканность, а также доступностью. Кроме того, существует народное поверье, что серебро имеет защитные свойства. Ведь, священники при свечении воды используют именно серебро, так как оно имеет бактерицидные свойства. Изделия из серебра прекрасно подходят девушкам с светлой и матовой кожей, с карими или голубыми глазами. Если у Вас красивая шея, подчеркнуть её можно небольшим, укороченным колье с яркой застёжкой. Укороченное серебряное украшение лучше всего носить с нарядом, который имеет глубокий вырез.

Также серебро замечательно комбинируется с тёмными цветами делового костюма, или же с одеждой в серой гамме. Что касается макияжа, что подойдёт лёгкий вечерний макияж, с помадой холодных тонов. Серебряные украшения способно дополнить любой образ и сделать его еще более красивым и изысканным!


Хотите оставить комментарий к статье Украшения из серебра для женщин?

Комментирование

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Как открыть антикафе, отзывы и план развития
  • Почему катаракта молодеет?
  • Украшения из серебра для женщин
  • Симптоматика и результаты абстинентного синдрома у алкоголиков
  • Комфортная жизнь в новостройках “Альянс Новобуд”

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Музей узкоколейных железных дорог и Переславль – 4 Советы по выбору нового телевизора Как выбрать подарок другу? Татьяна Веденеева рассталась с дипломатом Наси горенг с индейкой Свадебный фуршет – немного об организации Игрушки для самых маленьких Выбор мебели – советы Джинсы по фигуре – подбираем



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!