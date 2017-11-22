Украшения из серебра для женщин

Какая женщина не любит украшения? Наверное, 90 процентов точно обожают носить различные колечки, сережки, браслетики. Кто-то предпочитает, такой драгоценный метал, как золото. Но согласитесь, оно не всем по карману, так как этот метал, всегда растет в цене, буквально каждый год. Что касается бижутерии, то не все представительницы женского пола могут себе это позволить, но уже не из-за цены, а потому, что их организм не принимают простого метала и начинаются различные аллергии. Так, что многие останавливают свой выбор на серебре, ведь, это тоже благородный метал, но менее дорогой. Кроме того, это прекрасный подарок для женщины, ведь, как мы уже говорили, многие любят серебряные украшения. Отличным вариантом могут стать серебряные сережки магазина Delicatesse, найти которые можно по указанной ссылке.

За их красоту, изысканность, а также доступностью. Кроме того, существует народное поверье, что серебро имеет защитные свойства. Ведь, священники при свечении воды используют именно серебро, так как оно имеет бактерицидные свойства. Изделия из серебра прекрасно подходят девушкам с светлой и матовой кожей, с карими или голубыми глазами. Если у Вас красивая шея, подчеркнуть её можно небольшим, укороченным колье с яркой застёжкой. Укороченное серебряное украшение лучше всего носить с нарядом, который имеет глубокий вырез.

Также серебро замечательно комбинируется с тёмными цветами делового костюма, или же с одеждой в серой гамме. Что касается макияжа, что подойдёт лёгкий вечерний макияж, с помадой холодных тонов. Серебряные украшения способно дополнить любой образ и сделать его еще более красивым и изысканным!