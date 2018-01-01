Украина для туристов. Озеро Синевир

Озеро Синевир, находящееся в Карпатах, и покрытое со всех сторон елями, называют «морским глазом» местных гор. Сдвиги горных пород, имевшие место порядка 10 000 лет назад, поспособствовали образованию этого природного чуда, которым может безусловно гордиться вся Украина. Синевир удерживает свое первенство среди озер страны не только по размерам, но и по глубине, составляющей примерно двадцать четыре метра. Старожилы здешних мест говорят, что точная глубина озера до сих пор не была измерена. Другая особенность этой достопримечательности – холодная вода, что связано с высотой ее расположения (около тысячи метров над уровнем моря).

Синевир издавна пользуется огромной популярностью у туристов, круглогодично прибывающих в Закарпатье, полюбоваться его красотой. Такой повышенный туристический интерес не мог остаться незамеченным, ведь он представляет собой очень выгодный для государства и частных предпринимателей источник дохода. Именно это обстоятельство поспособствовало открытию многочисленных ресторанов, гостиниц, а также строительству комфортабельных коттеджей. Обойти озеро рекомендуется по тропе, созданной именно для этой цели. Помимо этого, запущена в эксплуатацию канатная дорога, позволяющая комфортно обозревать горы.

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Еще одно важное преимущество Синевира, как места активного отдыха, это горнолыжный курорт «Синевир». База, находящаяся на территории национального парка, работает круглый год. Комплекс услуг, предоставляемых горнолыжным курортом, включает в себя, катание на сноубордах, лыжах и снегоходах, а также пешие прогулки по зимнему лесу. Отдыхающие могут воспользоваться пунктом проката снаряжения, двумя синими трассами, индивидуальными занятиями с инструктором, двумя бугельными подъемниками.