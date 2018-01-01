Удобные детские пижамы на сайте olioli.com.ua

Пока ребенок находится на стадии роста, ему приходится много спать, особенно в младенческом возрасте. А уже к 5-6 годам количества сна резко сокращается до одного часа дневного сна и девяти-десяти часов ночного. Однако, дети не всегда хотят засыпать вовремя, многие родители сталкиваются с проблемой, когда малыш не может уснуть, особенно после активных игр. Мама и папа стараются уложить маленького непоседу, но результат – нулевой. Тогда на помощь приходит проверенный способ – надеть на ребенка красивую и удобную пижаму, тогда его сон будет моментальным и спокойным. И это относится не только девочкам, которые признаны настоящими модницами, но и мальчишкам.

Как подобрать и купить комфортную и стильную одежду, в которую бы ребенок с удовольствием переодевался? Интернет-магазин Оли-Оли поможет осуществить задуманное, поскольку в нашем каталоге детских пижам вы найдете различные комплекты одежды на любой вкус. Качество украинского производителя проверено, а продукция имеет все необходимые сертификаты. Мы гарантируем, что у нас вы найдете только экологически натуральные изделия по оптимальным ценам. Если вы сомневаетесь в выборе товара, обратитесь к нашим менеджерам, они подскажут нужные размеры, расскажут все об особенностях каждой модели.

Все родителя хотят, чтобы ребенку было комфортно находиться в одежде, а также, чтобы ткань не вызывала неприятных ощущений, не давила, а была натуральной и гипоаллергенной. В своих изделиях мы используем только природные сырьевые материалы, такие как, хлопок, футер, интерлок, флис, ластик и другие.

Подбор пижамы по сезону

Заботливые родители так следят за своими детьми, что забывают о том, что их дети чаще всего перегреваются, чем замерзают. Теплообмен у детишек еще не полностью сформировался, поэтому нет необходимости укладывать ребенка под теплое одеяло летом. Необходимо четко понимать, что в летний период достаточно майки и шортов, а зимой – кофты и штанов. Всегда помните об особенностях детского организма: обмен веществ у него быстрее, чем у взрослого, поэтому, если вам тепло, то ему жарко, а не наоборот.

Выбирайте правильно одежду, чтобы она была максимально удобной и не сковывала движения. Рекомендуется приобретать не один комплекта, а сразу 2 или 3. Так вы сможете легко менять пижаму, если ребенок испачкал одежду или просто нужно ее постирать.

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Источник: https://www.olioli.com.ua/catalog/child/clothes-for-sleep-and-rest/pajamas