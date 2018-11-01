Трубы в вус изоляции

Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики трубопроводов, обеспечить надежность при эксплуатации конструкций, важно провести правильную защиту от внешнего воздействия, а в особенности от коррозии. При использовании правильной изоляции удается обеспечить не только хорошую защиту для труб, но и снизить расходы на строительство. Изоляционное покрытие на трубы вус изоляции наносится только в заводских условиях – так удается обеспечить полное соблюдение установленных государственных стандартов и требований.

При работе с изоляционными материалами крайне важно контролировать качество нанесения на каждой стадии. Заключительный этап в процессе производства – нанесение маркировочных данных на поверхность и отправка на хранение с соблюдением всех регламентов.

Стальные трубы подвержены воздействию внешних факторов, при этом использование изоляционных материалов позволяет сделать изделия практически самым надежным вариантом для эксплуатации в любых условиях. Чтобы обеспечить надежную защиту для стальной поверхности, используется экструдированный полиэтилен, который наносится в 2-3 слоя. Предварительно поверхность трубы обрабатывают специальным грунтовочным составом, он обеспечивает лучшее сцепление с изолирующим материалом впоследствии.

Наличие изоляционного слоя в металлических трубах обеспечивает увеличение срока службы изделия за счет того, что поверхность никак не контактирует с условиями окружающей среды. Использование покрытия также обеспечивает большую безопасность при эксплуатации трубопровода для окружающей среды – в случае прорыва исключается вероятность загрязнения почвы, воды и атмосферного воздуха вредными веществами. Средний срок службы изоляционного покрытия – до 34 лет, при этом часто изоляция служит гораздо дольше без потери своих характеристик.

На https://metris52.ru/catalog/vus-izolyatsiya-trub трубы с вус изоляцией применяются в следующих сферах:

Строительство нефтепроводов и газопроводов;

Прокладка труб, которые подают воду для мелиорации почвы;

Водоотведение;

Монтаж вентиляционных систем и пр.

Сделать выбор в пользу изолированных труб стоит и из-за приемлемой цены на продукцию.

Изоляция трубопроводов с помощью экструдированного полиэтилена на данный момент признана самой эффективной в мировой практике.