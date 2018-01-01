Триум desert boots: из пустыни на модный подиум

Межсезонье – капризный период. Погода ежеминутно способно меняться самым кардинальным образом. Именно поэтому большинство модниц в этот период отдает предпочтение стильным и практичным ботинкам. Один из наиболее востребованных вариантов – дезерты. Эти стильные замшевые ботинки на шнуровке давно покорили сердца стилистов и трендсеттеров своей простотой, лаконичностью и комфортом.

Сейчас мало кто знает, что на подиум дезерты попали с военных баз. Именно такая обувь использовалась американскими военнослужащими во время операции в Египте.

Современные реалии

О боевых операциях 40-х годов прошлого века сегодня уже вспоминают редко. А вот ботинки пользуются у модниц заслуженной популярностью. Они легкие, хорошо сидят на ноге и превосходно вписываются в интересные аутфиты в стиле кэжуал. При этом дезерты сложно назвать повседневной и универсальной обувью. Замша – материал довольно капризный и не переносит контакта с водой. Поэтому подойдут такие ботинки исключительно на сухую погоду.

При создании модных образов с подобной обувью, стилисты настаивают: дерезты должны быть на виду. Никогда не прячьте их под широкими штанами. Выбирайте зауженные и укороченные варианты брюк, которые продемонстрируют окружающим вашу стильную обувь во всей красе.

Существует ряд поистине беспроигрышных комбинаций, которые позволят легко и предельно быстро создать стильный повседневный аутфит. Среди наиболее популярных стоит выделить:

desert boots и чиносы. Это одно из самых распространенных сочетаний, которое ничуть не утрачивает своей актуальности. Этот аутфит покоряет своей гармоничностью, сдержанность и комфортом.

дезерты органично смотрятся и с платьями. Стилисты настаивают, что никаких ограничений для кроя платья не существует. Однако, с длиной мини стоит быть осторожными. Она может визуально «порезать» фигуру на части, сделав ее непропорциональной и угловатой.

Юбка-бохо. Хотите создать необычный и запоминающийся образ? Присмотритесь в подобной комбинации. Уверены, что такое сочетание покорит своим оригинальным внешним видом, но и превратит вас в настоящую звезду любой компании.

винтажные юбки и платья и дезерты – комбинация необычная, но крайне стильная. Модницы, предпочитающие нестандартный подход к созданию своих луков уже давно оценили по достоинству подобную парочку.

Desert boots –отличный вариант для девушек, которые ценят комфорт превыше всего. Подобная обувь с легкостью вписывается в повседневный гардероб современной жительницы мегаполиса. Они привносят в образ нотки авантюризма и раскрепощенности.

Стилисты настоятельно рекомендуют каждой моднице иметь подобную обувь в своем арсенале. Хотите отправиться за покупками, но нет желания часами бродить по бутикам в поисках понравившейся пары? Загляните на Шопомио. В разделе «Женские ботинки» ( www.shopomio.ru/category/women-shoes) вы непременно отыщете стильную обувь по максимально доступной цене!