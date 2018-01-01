Трикотажная одежда: основные правила выбора

Основная характеристика трикотажный вещей — комфорт и удобство. Каким образом можно выбрать трикотажные вещи для дома? Рассмотрим несколько правил, которые помогут в этом деле:

– Какая бы вещь из трикотажа не выбиралась, она не должна сильно мяться — если сильно мнётся, значит качество ткани достаточно низкое.

– Далее, основным преимуществом трикотажных вещей является то, что они всегда достаточно удобны. Легко сделать выбор по размеру. Свой размер одежды знают все, то есть, в процессе выбора какого-либо изделия из трикотажа стоит подбирать исключительно свой размер (допускается на один размер больше). Как правило, трикотаж не «садится» во время стирки, но если трикотажная одежда стала маленькой — она будет смотреться не лучшим образом, станет неудобной. Чтобы правильно подобрать размеры одежды – кликайте по ссылке: http://www.shopopotam.com/gloriya-dzhins-razmery/.

– Ещё одно правило: качественная вещь из трикотажа обладает великолепной теплоизоляцией. Например, в хорошем трикотажном костюме зимой будет достаточно тепло, летом же — совсем не будет жарко. Тут есть много хороших вариантов трикотажной одежды, на которые рекомендуется обратить внимание.

– При покупке стоит трогать материал руками. Важно, чтобы он был очень мягким и приятным на ощупь, различного «мусора» и какого-либо ворса быть не должно.

Спортивные костюмы из трикотажа

Велюровые и трикотажные костюмы обрели большую популярность в последние годы. В данный момент есть масса моделей данных костюмов. Увы, но выбрать трикотажный костюм совсем не просто — многие люди этого делать не умеют. Важно определиться с длиной костюма. Важно, чтобы длина рукава достигала половины ладони (тогда, когда рука вытянута на всю длину). Длина штанины должна покрывать три четверти задней части обуви. Но, если человек носит в костюме брюки вида «манжеты», они не должны собираться складками слишком сильно.