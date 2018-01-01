Термозащита для волос — что это и как выбрать

В погоне за красивыми волосами многие девушки используют массу стимулирующих и ухаживающих техник, забывая о том, что нужно сохранить то, что уже отросло. Ежедневный моцион, состоящий их сушки и укладки, негативно влияет не столько на кожу головы, сколько на волосы, подвергая их агрессивному воздействию высоких температур.

Термозащита для волос – миф или реальность

В процессе сушки и укладки волосы подвергаются агрессивному воздействию. Температурный диапазон у этих процедур конечно отличается, но обе они приводят к серьезным нежелательным последствиям:

Обезвоживание: влага интенсивно испаряется не только с поверхности головы, приводя к образованию перхоти, но и непосредственно из прядей, делая их ломкими. Нарушение структуры: при термальном воздействии нарушаются дисульфидные и ионные связи, приводя к нарушению оболочки. Депигментация: частичное разрушение натурального пигмента приводит к эффекту выгорания. Деструкция: при температуре 200*С и более происходит разрушение кератина волос.

На самом деле не все так печально. Для нивелирования описанных явлений достаточно регулярно пользоваться термозащитой для ваших укладок.

Профессиональная термозащита для волос – это косметическое средство, обволакивающее волос по всех длине и обеспечивающее равномерное распределение температуры по поверхности. Нагревание происходит медленнее и более равномерно, не создавая очаговых ожоговых повреждений.

Средства для защиты от высоких температур по характеру нанесения бывают смываемые и несмываемые. Первые направлены скорее на восстановление структуры, тогда как вторые – на локальное предотвращение повреждения. Выпускаются в нескольких видах, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки:

Спреи: довольно легко наносятся и равномерно распределяются по поверхности, часто содержат компоненты для дополнительной фиксации прически. Недостатком такого средства является спиртовая основа, которая высушивает локон и приводит к его дополнительной ломкости.

Масла: содержат довольно широкий спектр уходовых веществ, направленных на питание и восстановление. Тем не менее, при высоких температурах масла горят (!), поэтому их не рекомендуется применять как термозащиту под плойку или утюжок. Не подходят для жирных волос.

Крема (пенки): содержат увлажняющие компоненты, экономично распределяется по прядям. Не горят. Может утяжелять тонкие волосы и загрязнять кожу головы за счет распределения по длине.

Выбор термозащиты зависит от типа волос, характера существующих повреждений и ежедневного ухода. Какое бы косметику для волос вы не предпочли, помните, что мало его нанести на кончики, нужно проработать пряди пальцами для равномерного распределения по всей длине.