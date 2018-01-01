Тантум Верде: цена, форма выпуска, особенности

Першение и боль в горле – крайне неприятный симптом множества вирусных и инфекционных заболеваний. Практически каждый из нас рано или поздно переживает такие болезни. Часто врачи назначают популярный препарат Тантум Верде. Что он из себя представляет, какие особенности его применения, какая на Тантум Верде цена? Об этом мы и будем говорить с Вами прямо сейчас.

Действующий компонент препарата

Активным компонентом во всех формах выпуска является Бензидамин Гидрохлорид. Это мощное средство, которое способствует уничтожению патогенной микрофлоры и снижению активности вредных микроорганизмов. Препарат способствует уменьшению интенсивности воспалительного процесса и поможет Вам быстро вылечить больное горло. Препарат хорош тем, что выпускается в разных формах выпуска, что позволяет использовать его в разных ситуациях.

Формы выпуска Тантум Верде

В первую очередь следует отметить пастилки для рассасывания. Это небольшие таблетки, которые отличаются практичностью и удобством в приеме. Использовать такие препараты очень легко и комфортно. Вы на работе и не можете отвлечься даже на 5 минут? Чтобы взять в рот пастилку Вам понадобиться 5 секунд. Стоимость двадцати пастилок колеблется в пределах 300-350 рублей в зависимости от аптек и региона.

Спрей Тантум Верде – наверное, один из самых популярных форм выпуска. В лечении он очень эффективен за счет «прямой» доставки лекарственного средства в очаг воспаления. В составе спрея содержится этиловый спирт, сахарин, ароматизаторы. Препарат продается по цене в 300 рублей за флакон.

Раствор для полоскания горла или ротовой полости – тоже не менее популярный препарат. Количество раствора во флаконе – 120 миллилитров. Состав такой же как у спрея. Секрет эффективности этого препарата кроется в первую очередь в равномерном и правильном полоскании с нужной периодикой.

Тантум верде и показания к применению

Препарат обладает широким терапевтическим спектром влияния. Проще говоря, он лечит множество неприятных болезней ротовой полости и горла. При этом, может выступать как в качестве дополнительного препарата в комплексной терапии, так и в качестве основного лечащего средства. Ниже представлен основной перечень болезней.

Франингит

Стоматит

Тонзиллит

Гингивиты

Вмешательство в ротовую полость хирурга или стоматолога

Стоит отметить, что антисептические и противовоспалительные свойства Тантум Верде позволяют использовать его в широком анамнезе. Поэтому назначение может не ограничиваться вышеприведенным списком болезней.

Можно ли использовать Тантум Верде при беременности?

Еще одно приятное свойства препарата – возможность его использования в период беременности или лактации. В то же время, самостоятельно назначать себе это лекарство нельзя. Нужно четко согласовать дозировку и частоту применения определенной формы Тантум Верде при необходимости. Даже этим безопасным препаратом ребенку можно нанести вред при несоблюдении инструкций.

Цена на Тантум Верде

Что касается цены, то препарат относиться к группе среднего ценового диапазона. Но по сравнению с препаратами такого же типа он достаточно дорог. Отечественный аналог спрей Ингалипт будет стоять в пределах 100 рублей, что в 3 раза дешевле. Что касается эффективности, то спорить тяжело. Многие отмечают эффективность именно оригинального препарата, а не его отечественных аналогов. Общие впечатления и отзывы о Тантум Верде в позитивном ключе. Это безопасный и удобный в применении препарат.