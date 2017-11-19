Танец живота – жемчужина Востока

Воплощение грации и пластики, женской сексуальности и обворожительности представляет собой танец живота. Он пришел к нам из арабских стран и Ближнего Востока, где родилось искусство движения под восточную музыку, которое со временем развивалось и приобретало новые формы. Сегодня же этот вид танца популярен во всем мире, миллионы женщин мечтают научиться двигаться в такт под восточные ритмы, тысячи школ открываются по всему миру. При этом каждая представительница прекрасного пола, желающая научиться танцу живота, может сделать это для своей пользы. Как правило, школы принимают женщин любого возраста, начиная от маленьких принцесс и заканчивая опытными и умудренными жизнью обворожительными дамами.

Техника танца живота на первый взгляд не представляется сложной, однако если начать заниматься этим делом, то сразу же несложно понять, что для высокого уровня требуется мастерство, которое приобретается со временем. При этом непременно стоит отметить, что если есть желание, то овладеть этим искусством можно в поразительно короткий срок. Впоследствии вы сможете демонстрировать свои умения у себя дома перед родными и близкими, а также показывать их наедине любимому мужчине, который будет просто поражен изгибами вашего тела и его пластикой.

Так как танец живота пришел из Востока, то и одежда для него должна быть соответствующая. Как правило, танцовщицы надевают короткую блузку и широкую юбку длиною до щиколоток. При этом гармонично дополнят образ различные аксессуары, в число которых входят браслеты на запястья, лодыжки, а также бусы, серьги. Из одежды еще хорошо подойдет сари, так как это платье индийских женщин, которые в совершенстве владеют техникой танца живота. Их одежда отлично подходит для волнующих движений бедрами и животом.

У танца есть еще одно достоинство, которое зачастую становится ключевым при выборе занятия для души и тела. Многие сегодня останавливают свой выбор на гимнастике или шейпинге как способе для похудения, при этом проводят много времени и тратят немало усилий на серии физических упражнений. Удивительно, но танец живота также позволяет распрощаться с лишними килограммами, при этом женщина испытывает к тому же огромное удовольствие от процесса обучения. Ну а как результат она получает тонкую талию, округлые бедра и умение соблазнительно двигаться под восточную музыку.

Если вы решите заняться танцем живота, то вам следует знать для начала, что у этого вида искусства на сегодняшний день есть несколько направлений, включающие различные школы. А вообще в мире существует по меньшей мере пять десятков стилей танца Востока, каждый из которых имеет свои прелести. При желании у вас есть возможность научиться хотя бы нескольким для того чтобы почувствовать себя грациозной, гибкой и самой красивой в мире женщиной. Вы ощутите перемены как внешние, так и внутренние, которые добавят несколько новых ярких ноток в музыку вашей жизни!