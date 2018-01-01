Свадебные платья из гипюра всегда в моде!

Свадьба — незабываемое и значимое событие в жизни каждой женщины. В этот день все без исключения невесты хотят сиять, блистать красотой и производить на окружающих незабываемое впечатление.Пожалуй, никто не станет отрицать, что ключевым моментом в создании прекрасного и светлого образа новобрачной является платье. Но правильно подобрать платье, с учетом сегодняшнего огромного ассортимента в свадебных салонах, не так и просто. Оно должно хорошо сидеть, не выбиваться из общего стиля торжества, отвечать современным модным тенденциям и, желательно, стоить не очень дорого.

В последние годы стилисты часто рекомендуют невестам обратить внимание на кружевные наряды. Чем вы хуже, например, невесты Джорджа Клуни? Амаль Аламуддин шла под венец в роскошном кружевном платье. Смущает цена? Всегда можно подобрать модель, которая будет смотреться не хуже, а стоить намного меньше. Можно зайти на сайт и там выбрать ткань гипюр из огромного ассортимента по весьма адекватной цене.

Платье из кружева может быть и классического стиля, и современного. При этом оно будет выглядеть изысканно и утонченно. Длинный шлейф из органзы придаст наряду дополнительную легкость и воздушность — именно на этот нюанс сделали ставку многие ведущие дизайнеры в этом году. Стоит учесть, что кружево не обязательно должно быть белым. Прекрасно смотрятся модели в молочном цвете и цвете слоновой кости.

Неизменной популярностью пользуются свадебные платья кружевные силуэта «русалка». Они подчеркивают и стройнят фигуру и подходят как молодым девушкам, так и невестам более старшего возраста.

Тонкое кружево на чехле телесного цвета производит незабываемое впечатление в платьях закрытого типа. Как правило, такие платья шьются с длинным шлейфом и могут быть дополнены вуалью или короткой фатой.

Сдержанность — еще одна «фишка» свадебной моды. Скромное платье приталенного силуэта с не слишком пышной юбкой может быть украшено жемчугом, бисером, камнями. Кроме гипюра, для их пошива используют шелк и органзу. Отлично смотрится гипюр в сочетании с сатином. Гипюровое платье А-силуэта с ассиметричным подолом, на бретелях либо без, украсит фигуру любой невесты