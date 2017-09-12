Увлечение россиян Турцией бьет все рекорды. Возвращаясь в промозглую Москву или заснеженный Томск, наши граждане ищут хоть какую-то замену незабываемому отдыху на берегах Средиземного, Эгейского, Мраморного морей.

Новые свадебные традиции

Например, смотрят турецкие сериалы. Прошедший с большим успехом молодежный «Вишнёвый сезон» заканчивается яркой сценой: дизайнер примеряет свадебное платье для свадьбы на пляже недалеко от Стамбула, между прочим, большой популярностью пользуется агенство ILLUMO event, которое предлагает платья на прокат http://illumo-event.com/dress-na-prokat. Как? Банкет на песке? Для нас это невероятная экзотика. Но кинокадры демонстрируют шатры у кромки прибоя, спектакль про принцессу и бедуина, разыгранный взволнованными Аязом и Ойкю, и снующих туда-сюда босоногих официантов…

Мы с удивлением читаем в Интернете про обрученных, давших обеты на вершине Эвереста или поженившихся в батискафе на дне озера. Выдумщики-новобрачные переодеваются в футболки с кроссовками и устраивают забег на два километра (рядом с ними с удовольствием бегут гости), влезают на пожарную каланчу, прыгают с парашютом. Чудаки!

А вот торжество в живописной бухте перестает быть чем-то раритетным. Это нравится многим. Молодожены не прочь заключить семейный альянс под шепот океана. Выбор стран и континентов довольно богат, есть возможность официально (юридически) узаконить брачный союз. Эти документы будут равноправными с теми, что выдают муниципальные власти на родине.

Но большинству не под силу отвезти всех родственников и друзей на торжественную регистрацию брака куда-нибудь на Сейшелы, это дорого. А вот поехать в путешествие в далекую Доминикану, устроить там впечатляющий праздник для двоих хотела бы каждая вторая пара. Предложений в этой сфере с каждым годом все больше, потому что растет спрос.

От скромного сарафана до хитона греческой богини

Так что же с платьем для невесты? География вносит свои коррективы, но не особенно. Наши красавицы по-прежнему любят облачаться в нечто воздушное и кипенно-белое. Тем более такой наряд выигрышен для фотосессии.

Ни в одном загсе вам не сделают похожий снимок, потому что в наших учреждениях не бывает ни бриза, ни шикарной природы. Не встретите вы и высоких, замысловато уложенных причесок, они неуместны. Зато отлично смотрятся развевающиеся на ветру волосы. Девчонки, отращивайте косы!

Иногда девушки одеваются с учетом этнографических особенностей региона, становятся героинями знаменитой датской сказки или популярного диснеевского мультфильма. Перевоплощаются в Афродиту, явившуюся миру из морской пены, или в Галатею, управлявшую раковиной, запряженной дельфинами (последних могут изобразить друзья новоиспеченной семьи, пригодится экипировка дайверов).

Будет весело и запоминающе. Непременно. Сценарий даже символического события стоит продумать заранее и подготовиться к нему основательно. Тогда ничто не будет отвлекать от самого действа, которое останется на слайдах, фотографиях, видеопленке и других носителях, но самое главное, навсегда поселится в вашей душе.