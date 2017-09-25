Суши для детей

Для приготовления суши нам понадобятся следующие продукты:

Полторы чашки риса для суши

2 столовых ложки уксуса

Столовая ложка сахарной пудры

4 листа нори

2 столовых ложки майонеза

1 огурец, разрезанный дольками

Тонко нарезанный плод авокадо

Тертая 1 морковь

Соевый соус

Начинаем готовить.

Для начала промойте и слейте рис три раза, пока вода не станет прозрачной. Затем выложите в сито, и дайте стечь рису минут 10.

Положите рис в кастрюлю и добавьте полтора стакана холодной воды – вварите на среднем огне, доведите до кипения и сбавьте огонь до минимального. Затем варите 12 минут под крышкой, или до момента, когда воды не останется. Затем снимите с огня и оставьте остывать на 10 минут. Кстати, если у Вас просто нет времени на приготовление, то суши на дом недорого будет лучшим выходом из ситуации.

Тем временем уксус и сахар растопите в микроволновке на всей мощности в течение 30 секунд. Помешайте, чтобы растворить сахар, выложите рис в большую керамическую посудину. Шпателем размешайте рис, чтобы не осталось комков. Постепенно добавьте смесь уксуса, и мешайте рис, пока он не остынет.

Возьмите лист нори, блестящей стороной вниз. Влажными пальцами распределите три четверти стакана риса на нори, оставив полоску в 2 сантиметра на коротком конце. Размажьте 2 чайных ложки майонеза над центром риса. Выложите четверть огурца, авокадо и моркови на майонез. Сверните все твердо с помощью суши-циновки. Затем разрежьте на 6 частей. Тоже самое проделайте с оставшимися тремя листами нори и продуктов. В итоге получится 24 штуки – подавайте смело с соевым соусом!