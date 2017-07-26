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Стоит ли ремонтировать квартиру и покупать новую сантехнику перед продажей квартиры?

26 Июль 2017
Категория: Популярное

Этим вопросом озадачила меня как-то благоверная. Вопрос оказался неожиданным, и ответить на него было непросто.

С одной стороны – неплохо бы было покрасить полы, рамы с побелкой освежить, а с другой – зачем? Покупатель все равно сделает ремонт. Чтобы квартиры лучше всего смотрелась перед продажей, лучше всего установить новую сантехнику, которую можно найти по ссылке http://www.graffiti.od.ua/catalog/santehnika и тем самым облагородить всю ванную комнату. Это обязательно понравится будущим покупателям.

Затем я пошел в агентство недвижимости, чтобы посоветоваться. Агент предложил показать ему квартиру, а после осмотра сказал, что ремонт не нужен.

– Нормальная квартира. Жить в ней можно и без ремонта, – сказал он. – А потом большинство покупателей, перед тем как справить новоселье, обычно ремонтируют квартиры. Ваша квартира и без ремонта выглядит ухоженной. Электрика, трубы и сантехника в порядке. Ремонтировать что-то – это значит зря тратить деньги, силы и время. Если отремонтируете, вряд ли выиграете в цене больше, чем потратили на отделку и прочее.

– А, если квартира в очень плохом состоянии, – не могла угомониться благоверная. Вот у одной женщины с работы, у нее квартира есть после бабушки в плохом состоянии, что ей делать?

– Самый простой вариант — продать эту квартиру в том состоянии, в каком она и находится. Конечно, цена квартиры при этом будет невысокой, но и ваша знакомая не потеряет времени, а покупатель получит жилье, которое можно смело переделывать под себя. Но придется скинуть.

– Скинуть? Не, она этого делать не будет. Вы бы ее дачу видели…

– Тебе сказали, придется скинуть! – перебил я ее. – Вот и все.

– Если вы все-таки отремонтируете квартиру, то обязательно включите эти расходы в цену. Пускай даже если она станет намного дороже. Зачем терять свои деньги? Но это будет не столько выгодным вложением, сколько проявлением уважения к покупателю вашей квартиры.


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