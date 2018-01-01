Стильное решение для ваших окон

Они превосходят многие другие по своей функциональности, красоте и лаконичности. Большинство наиболее востребованных дизайнеров предпочитают их для создания своих шедевров. Главный плюс такого вида штор в неповторимой атмосфере домашнего тепла и уюта. Достигается это благодаря тому, что они аккуратно рассеивают дневной свет, и он обретает определенный оттенок. Создайте атмосферу своего дома, просто перейдя по ссылке https://sunny-store.com.ua/rimskie-shtory.html.

Виды римских штор

Можно выделить два основных вида римских штор:

· классика. Вид у них довольно простой, но они сочетаются с любым стилем и представляют собой полотно ткани, образующее складки во время подъема;

· каскадные. Используется в основном в традиционных интерьерах или арт-деко и образуют складки даже когда полностью открыты.

Какие выбрать шторы

Для римских штор выбирают самые разнообразные ткани, отличающиеся по плотности и составу, с разной светопроницаемостью и рисунками. Так, прозрачная или однотонная штора станет стильным решением там, где обычная штора будет не совсем уместна. Для интерьера, выполненного в классическом стиле, оптимальными будут шторы из парчи, органзы. Римскую штору вполне возможно сочетать с обычной или ламбрекенами.

Особенности ухода

Римские шторы не особенно сильно защищают от солнца, они в основном выступают в качестве декора и украшают интерьер. Для более длительной эксплуатации необходимо выполнять некоторые требования при стирке и глажке. Рассмотрим основные:

· категорически запрещено отбеливание, химчистка допускается;

· стирать рекомендуется при 30 градусах, используя деликатный режим;

· сушка только в развернутом виде, не допускается использование центрифуги;

· гладить изделие можно при невысокой температуре (около 150 градусов).

Как купить римские шторы онлайн

Если вы хотите для своего дома максимального комфорта ― закажите себе римскую штору. Своей лаконичной красотой они украсят любое помещение и подойдут для дома, квартиры, офиса или кафе. Каталоги интернет-магазинов пестрят всевозможными вариантами, а менеджеры помогут выбрать самый оптимальный для вашего помещения. Можно сделать заказ по телефону или онлайн, никуда не выезжая из дома и существенно сэкономив свое время, нервы и усилия. Останется только дождаться свою покупку и наслаждаться новой атмосферой дома.

Создать стильный и современный интерьер просто ― достаточно оформить свои окна изящными и эффектными римскими шторами!