Стильная зима 2019



Эта зима готовит модницам стильные новинки, самые оригинальные из которых – яркие цветные меховые накидки и шубки, шапочки всех мастей и фасонов, высокие удобные ботфорты. Еще один тренд предстоящего холодного сезона – длинные черные платья.

Цвет и мех

В гардеробе любой женщины, обожающей классику, непременно будет шуба из натурального меха, найти и выбрать которую можно по ссылке: https://etnafurs.com.ua/. В магазине огромное количество моделей на любой вкус и кошелек. Молодежь, до этого смотревшая довольно равнодушно на столь шикарные наряды, этой зимой кардинально изменит свое мнение, оценив предложенные модными домами варианты.

На подиум вышли модели в изделиях, отличающихся необычным сочетанием цветов или оригинальным фасоном. Например, Christopher Kane предлагает дополнить в моделях классическую черную или коричневую кожу мехом контрастных тонов. У Roberto Cavalli, Jason Wu из меха выполнены только рукава и воротники. И только верные себе модельеры дома Ralph Lauren предлагают стильное белое пальто из меха, дополненное огромным воротником.

Красная шапочка и не только

Этот модный сезон отмечен еще одним новшеством – ярким явлением народу головных уборов. Традиционные и оригинальные, близкие к национальным моделям и универсальные, меховые или связанные будут одинаково модны будущей зимой.

Черное платье – в гардероб каждой модницы

Маленькие черные платья пока перемещаются в глубь гардероба. На подиумы вышли шикарные модели в облегающих платьях в пол, превращающих каждую женщину в элегантную даму. Используя длину и драпировки, модельеры умело скрыли и в то же время выгодно подчеркнули женские прелести, сделав это с большим вкусом.

Anthony Vacarello представил длинное черное платье с соблазнительным разрезом на ноге. Его коллеги, модельеры модного дома Anna Sui, порадовали невероятно элегантными и женственными моделями.

Вот такой видится будущая зима известным кутюрье, строгой и яркой, классической и оригинальной, каждая из женщин сможет найти свой модный образ и создать неповторимый стиль.