Стильная женская обувь, которая не выходит из моды

Большинство девушек привлекает все новое и необычное. При этом такая обувь мимолетна и быстро выходит из моды. Жалко, когда прошлогодние шузы уже не в тренде, на них потрачена куча денег, а обувать уже не хочется. При этом следует знать, что существует каталог моделей, мода на которые не уходит ни при каких обстоятельствах. Они популярными были 20 и 40 лет назад, активно покупаются и носятся теперь современными барышнями. Такая универсальная обувь должна быть в каждом гардеробе. Ввиду своей конструкции, а также цветовой тональности, она может подходить к 95% вещей из вашего гардероба.

Какие туфли всегда в моде – универсальная обувь для любого случая

Вся обувь женская классифицируется по сезонам, типам и назначению. Возьмем туфли, здесь яркий представитель не выходящей из моды обуви – лодочки. Они носятся с платьями, брюками, сарафанами, короткими и длинными юбками, а самые простые и лаконичные модели можно даже надеть с костюмом спортивной направленности. Если выбрать светло-серые лодочки, их можно скомпоновать с большинством вещей, среди которых белые и черные тональности, все оттенки серого, синего, голубого. При правильном добавлении акцентов светло-серые лодочки прекрасно будут смотреться и с другими цветами. Поэтому лодочки – это та обувь женская, которая никогда не выйдет из моды. А кроме нее всегда в тренде еще и такие летние модели:

Туфли с вытянутым мыском;

На невысоком или средние высоты каблуке со слегка вытянутым носиком;

Эспадрильи – идеальная летняя обувь;

Сандалии на тонкой или средней толщины подошве;

Сандалии гладиаторы – всегда в тренде;

Лаконичные балетки без лишнего декора.

Трендовая обувь для осени и весны

Вы также можете пополнить свой гардероб демисезонной обувью, которая всегда будет актуальной. Например, туфли оксфорды и дерби с не очень массивной подошвой. Также всегда популярными останутся мокасины, в зависимости от типа материала их носят летом, осенью или весной. Чтобы подобрать универсальный вариант следует выбирать невысокую и средней высоты подошву. Брючные костюмы прекрасно комбинируются с туфлями лоферами, с виду они напоминают мужские ботинки, но только без шнурков. Менеджеры Интернет магазина Респект советуют обзавестись стильными кедами – лучший вариант для прогулок. Если купить однотонные кроссовки, их тоже можно носить чрезвычайно долго. Последних несколько лет не выходят из моды «Тимберленды», у них один стиль, с каждым годом лишь добавляются новые дизайнерские акценты в виде шнурков, пр.