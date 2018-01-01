Средства ежедневного очищения лица

Кожа – значительная часть живого организма, выполняющая выделительную функцию. Она дышит, потеет, выводит наружу жир и токсины. Регулярное и тщательное очищение – правило номер один для тех, кто стремится сохранить красоту как можно дольше.

Средства очищения кожи лица делятся на две группы: основные и дополнительные. Ко второй группе относятся скрабы, пилинги, препараты для демакияжа водостойкой декоративной косметики. Ниже речь пойдёт об уходовой косметике для каждодневной гигиены лица.

Первый этап очищения

Утренние гигиенические процедуры должны начинаться с умывания. В зависимости от типа кожи, для удаления продуктов её секреции можно использовать косметические гели, пенки, молочко, сливки, гидрофильное масло. Мыло, за исключением специального, не рекомендуется.

Лидеры популярности – гели и пенки для умывания. Подходят обладательницам жирной и комбинированной кожи. Представляют собой желеобразную, пенящуюся текстуру с приятным ароматом. В их составе присутствуют экстракты овощей и фруктов, вытяжки из органических масел и лекарственных трав.

Для бережного очищения нормальной, сухой, увядающей, чувствительной кожи предназначены эмульсии, молочко, сливки косметические. В основе их состава – жиры, масла и другие питательные компоненты. Способствуют удержанию влаги в коже. Наносятся на лицо посредством ватного диска.

Чуть менее популярны, но не менее хороши гидрофильное масло, муссы и порошки для умывания. Главное – подобрать средство с учётом типа и особенностей кожи.

Второй этап очищения

Следующий, завершающий шаг – удаление остатков косметического средства и восстановление PH- баланса дермы.

Тоник для лица применяется после умывания, удаления макияжа. Обычно это бесцветная ароматная жидкость. Входящие в его состав компоненты успокоят, увлажнят, разгладят кожу, сделают ее более упругой. Протирание лица пропитанным тоником ватным диском предшествует нанесению крема.

Тонизирующие жидкости, в состав которых входит спирт либо салицилловая кислота, разработаны для удаления излишков секрета сальных желез; обладают подсушивающими и матирующими свойствами. Их антибактериальная эффективность бесспорна.

Тоники, обогащенные гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ вера и вытяжками растений, разработаны для сухой кожи лица. Насыщают дерму влагой и разглаживают мелкие морщины.

Мицеллярная вода схожа с тоником, однако обладает очевидными преимуществами. В её составе нет спиртосодержащих компонентов, парабенов, отдушек и мыла. Это универсальное средство для удаления остатков макияжа и загрязнений кожи, очищения и тонизирования лица. Отличное решение для всех типов кожи!

Перед покупкой любого очищающего препарата внимательно изучайте состав и рекомендации производителя.