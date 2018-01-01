Как получить медицинскую справку в бассейн

Движение – жизнь. Это суждение особенно актуально в современном мире, поскольку множество профессий, связанных с интернетом и другой сидячей работой, просто вынуждают людей вести малоподвижный образ жизни. Но, как всем известно, отсутствие физических нагрузок пагубно влияет на организм, в результате чего возникают проблемы как с опорно-двигательным аппаратом и мышцами, так и с общим самочувствием человека, включая и эмоциональный дисбаланс. Выход только один – при каждой возможности совершать длительные прогулки на свежем воздухе, посещать тренажерный зал или плавать в бассейне, чтобы поддерживать свое тело в тонусе.

Но если с прогулками и тренажерным залом все просто, то для посещения водных процедур требуется специальная справка в бассейн, которую можно получить либо в государственной поликлинике, либо же в частном сертифицированном медицинском центре.

При оформлении абонемента в бассейн нужно предоставить особый медицинский документ, который люди оформляют не только, чтобы подтвердить свое здоровье, но и для того, чтобы быть уверенным в здоровье человека, плавающего на соседней дорожке. Ведь ни для кого не будет новостью, что вода – идеальная среда для размножения и передачи разных микроорганизмов.

Для того, чтобы получить медицинскую справку, необходимо посетить терапевта и дерматовенеролога, но в большинстве случаев все зависит именно от руководства бассейна – в некоторых учреждениях могут попросить предоставить еще флюорографию и посетить гинеколога (в случае с женщинами).

На прием в больнице необходимо иметь при себе оригинал паспорта для подтверждения личности, ведь такая справка является официальным документом, и военный билет (для мужчин).

Более простой способ получения этой справки можете найти по ссылке: https://spravkidok.ru/catalog/spravka-v-bassejn.php.

Существуют заболевания, при которых посещение бассейна строго запрещено. К ним относятся различные кожные инфекционные и грибковые заболевания, гнойники, свежие открытые раны, туберкулез и другие.

Такая медицинская справка действительна всего 6 месяцев с момента получения, поэтому по истечении этого срока, ее необходимо оформлять заново.