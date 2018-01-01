Способы протезирования зубов

Потеря зубов вряд ли кого-то может порадовать. Тем более, что проблема это не исключительно косметическая, но и медицинская. Отсутствие одного, а тем более нескольких зубов в ряду не только может вызвать сложности с речью и пережевыванием пищи, но зачастую становится и причиной развития других стоматологических, а также ортодонтических заболеваний.

Поэтому не вызывает сомнения целесообразность зубопротезирования. К счастью, сегодня протезирование зубов в крупных городах осуществляется практически во всех стоматологических клиниках. Однако, вместе с тем остается открытым вопрос о том, какой вариант протезирования лучше выбирать. Впрочем, целесообразность применения того или иного способа должна обсуждаться с компетентным стоматологом в индивидуальном порядке и единого ответа на данный вопрос быть не может. Тем не менее, стоит ознакомиться с основными видами протезирования зубов, чтобы прийти на прием к врачу уже подкованными теоретически. Сделать это можно по ссылке: https://healthydent.ua/protezirovanie.html.

Итак, прежде всего протезирование может быть съемным, несъемным и частично-съемным. К первой категории относят бюгельные протезы с металлическим каркасом. Сюда же могут входить и пластиночные протезы, которые состоят из нейлонового либо акрилового базиса, к которому крепятся искусственные зубы. Хотя пластиночные протезы могут быть и частично-съемными в том случае, если фиксирующие элементы находятся на естественных зубах, а не опираются на слизистую оболочку беззубых участков десны и нёбо.

Вариантов несъемных протезов существует еще гораздо больше. Во-первых, это вкладки. Их изготавливают из керамики и с максимально возможным прилеганием устанавливают на место отсутствующей части зуба. Во-вторых, если необходимо лишь улучшить цвет и форму зубов, которые находятся на виду, могут использоваться виниры, представляющие собой пластинки из тончайшей керамики, закрывающие внешнюю зубную поверхность. В-третьих, классикой и наиболее популярным видом несъемного зубного протезирования являются коронки — колпачки, имитирующие естественную форму зуба. Если таких коронок несколько, они создают единый мостовидный протез, который крепится к естественным зубам или их корням. Наконец, в-четвертых, одним из наиболее современных вариантов протезирования считаются зубные импланты из титана, которые вживляются в зубную кость на месте отсутствующего зуба и закрываются сверху коронкой.