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Способы быстро создать модный имидж

5 Август 2017
Категория: Популярное

Сегодняшняя мода перестает быть просто картинкой из модного журнала: она эстетична и доступна каждому по мере его понимания собственного стиля.

Тем ярче и оригинальнее можно оформить свой гардероб, не выходя из дома, а просто перелистывая страницы онлайн витрин. Кроме того, интернет-магазины не имеют выходных или недостатка товаров, а возможность распродаж и sale kupivip.ru позволяют в короткие сроки сотворить потрясающий образ на любое мероприятие, праздник, вечернюю прогулку или романтическое свидание.

Что же предлагает быстро меняющаяся мода сегодня, какие тренды выходят на первый план в новом сезоне? Спешим порадовать всех: модно — и ярко, и демократично, и женственно, и даже предельно просто в стиле нормкор. Устали от моды? Это тоже тренд! Ровные плечи пиджаков в стиле 80-х, рваные джинсы бойфренды с закатанными штанинами, растянутые майки, пальто с папиного плеча — все это знакомо, но немного видоизменено в соответствии со стилем.

Не забывайте о сочетаниях с вашим гардеробом

Самым прогрессивным был и остается унисекс, подаривший нам такой разный и всегда модный казуал. Деловая активность, вечная занятость, энергичная жизнедеятельность, когда от рабочего стола можно легко попасть на вечеринку, не успев переодеться — такой формат жизни требует соответствующего гардероба. Для этого могут пригодиться базовые вещи от модных домов, которые подходят буквально под все, становясь любимыми вещами на многие годы. Красивые, модные  и недорогие платья можно сейчас найти по ссылке https://www.lenida.com.ua/catalog/platya.html . На сайте огромный каталог моделей на любой вкус!

Дизайнерские идеи ценны тем, что не тиражируются в массовом количестве, поэтому довольно трудно встретить подобное платье или костюм в городских условиях. К тому же, современный покупатель чаще отворачивается от быстрой покупки в рядовом магазине в пользу сознательной — и только брендовой одежды. Зато сам акт обладания понравившейся вещью позволяет почувствовать себя счастливой и умиротворенной.

Женственность — нестареющий тренд

Не менее популярны ставшие невероятно модными винтажные вещицы, словно сошедшие с бабушкиных фото. Это уже не та недоступная категория люкс, идущая под руку с роскошным «лакшери», но скорее приятная ностальжи по вечной элегантности, мягкой незащищенности и природному очарованию. В день, когда стандарты станут навевать вам скуку, вспомните о винтажных кружевах, брошах, вышивках на блузках — и отправляйтесь в интернет-магазин КупиВип, чтобы выбрать изделие по душе. Модерн и классик, минимализм и стрит стайл, высокий фэшн или же подростковый инфантилизм — любой селект на ваш вкус!

Последняя мода может быть авангардной или естественной, шокирующей либо ироничной, главное — она не выживает в скуке и респектабельности. Относитесь к моде несерьезно — и она ответит вам новым ощущением спонтанности и раскованности!


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