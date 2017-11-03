В таких видах спорта, как сноубординг и особенно паркур, успех напрямую зависит от массы тела, поскольку легкость и быстрота движений – это очевидно – обязательны. Спортсмены и продвинутые любители, имея определенные знания и навыки, могут влиять на свой вес. И основной момент здесь – это соотношение между мускулами и жировыми отложениями. Далеко не всегда худой человек является подтянутым, гибким и спортивным, и наоборот – корпулентный, солидного телосложения человек совершенно не обязательно страдает избыточным весом.

Например, очень распространен тип фигуры, который называется «скинни фэт». То есть человек, внешне худой, на самом деле имеет повышенный процент жировой ткани в организме, но поскольку мышцы развиты очень слабо или вообще не практически не развиты, кажется, что человек стройный. Однако на деле это не так, и физические показатели (выносливость, сила удара и т. д.) не намного лучше, чем у нехудого человека.

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Поэтому для спортсмена очень важно формировать массу тела преимущественно за счет мышц, а не жировой ткани, поэтому так распространено спортивное питание по России и миру в целом. Организм, который регулярно подвергают сильным физическим нагрузкам, требует дополнительной поддержки. Усиленное питание может привести к нежелательному увеличению веса, а так называемый спортпит таких последствий не имеет.

Спортивное питание часто путают с химическими препаратами для роста мышечной массы, но это неверно, поскольку качественный спортпит просто дополняет питание за счет содержащихся в нем натуральных элементов.