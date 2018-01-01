Советы по выбору стоматологии

Как определить хорошую стоматологию

Испытав в один раз острую зубную боль, каждый человек довольно часто дает себе слово, что больше ни при каких обстоятельствах не доводить все до края, и постоянно наблюдаться у хорошего стоматолога. Но немногие из нас, вправду, находят собственного доктора и начинают потом раз в пол года посещать его (среди обитателей Питера или Москвы таковых всего 5%). Кто-то снова ждёт видимого дискомфорта во всей полости рта и, лишь позже обращается за помощью (таковых уже около 85 процентов), ну, а остававшиеся 10% , дождавшись то время, когда следующий зуб заболит нестерпимо больно, бегут удалять его к каждому, кто сделает это дешево.

С чего же начать поиски стоматологии?

По всемирный статистике, при подборе клиники, все люди рассматривают следующие параметры:

Уровень качества лечения – 35%

Уровень качества сервиса – 35%

Расположение – 20%

Цена лечения – 10%

Но в нашей стране все обстоит иначе. Значительно больше 10% всегда «пляшут» от цены. И это главная оплошность – нельзя начинать маркетинговое исследование стоматологических услуг с точки зрения одной лишь цены!

Верный подход: определить диагноз и потом, чем он вам угрожает, а позже интересоваться ценой. А вот для этого обязательно нужно будет зайти в стоматологию. Скорее всего, Вам придется немного потратиться на специальный внутриротовой снимок – КТ либо ОРТО – тут все в зависимости именно от того, насколько серьезна у вас проблема.

Итак, перед тем как узнать цену, определите собственный диагноз.

Как верно подобрать клинику

Перед тем как вы начнете подбирать клинику по цене, вам нужно взять заключение доктора о том, какое конкретно заболевание необходимо лечить. Дабы определить диагноз, нужно будет прийти к стоматологу на первый прием. В сети либо по совету друзей отыщите клинику неподалеку от дома либо работы, пристально изучите ее сайт, затем посмотрите данные о квалификации докторов, об услугах какие они оказывают. Далее убедитесь, что вебсайт сделан профессионально, а не на коленке. Определите, каким диагностическим оборудованием снабжена выбранная клиника (ортопантамограф, а еще радиовизиограф, а также есть ли 3D-томограф). Например, стоматология Рецепт Улыбки обладает всем необходимым оборудованием и лучшими врачами в своей области.

Затем позвоните по указанному контакту администратору клиники. Определитесь сразу, принимает ли доктор, к какому вы решили в ближайшее время попасть.

Также уточните цену первичной консультации, а еще необходимую диагностику у администратора. Далее сравните полученный ответ с информацией на сайте и принимайте решение.

По материалам сайта https://rpsmile.ru/.