Советы по выбору соковыжималки

Помощницы хозяек — соковыжималки

Каждая рачительная хозяйка прекрасно понимает, что нет ничего полезнее для здоровья всех членов семьи, чем собственноручно выжатый сок, а никак не фабричный его аналог. Для этих целей и создан прекрасный агрегат, именуемый соковыжималкой. Современные соковыжималки имеют два основных вида – соковыжималки для цитрусовых и так называемые универсальные соковыжималки, способные выжимать сок практически из любых фруктов и овощей. Лучший выбор для цитрусовых – соковыжималка Бугатти, найти и выбрать которую можно в интернет-магазине по указанной ссылке.

Первые предназначены для получения сока из апельсина, лимона, грейпфрута или лайма, а для других фруктов абсолютно бесполезны, поэтому кухня, в которой имеется лишь соковыжималка для цитрусовых не может считаться полностью укомплектованной.

Вторые выжимают сок из всех доступных продуктов, единственное, что с их помощью невозможно получить – сок березовый. Дополнительным достоинством большей части этих соковыжималок является то, что они оснащены коническими сепараторами, позволяющими отбрасывать жмых в специальный контейнер, – это значительно облегчает процесс получения сока.

Универсальные модели, конечно, более громоздки и занимают на кухне больше места, естественно, что и цена их выше, чем у соковыжималок для цитрусовых, но все эти неудобства меркнут на фоне вкуса и аромата утреннего фреша.

В идеале каждой хозяйке хотелось бы иметь на своей кухне две соковыжималки – и для цитрусовых, и универсальную, так как ни одна универсальная не может достаточно хорошо выполнить функции цитрусовой. В крайнем случае, можно остановить свой выбор на более функциональной универсальной.

Как выбрать многофункциональную соковыжималку

Для того, чтобы купить соковыжималку с учетом всех предполагаемых нагрузок, следует учесть некоторые детали:

– фильтр должен быть только металлическим с максимально мелкими отверстиями, ведь именно он отвечает за получение сока при переработке мякоти на жмых;

– наличие нескольких скоростных режимов необходимо для переработки продуктов разной твердости;

– широкая и удобная горловина, позволяющая пропускать продукты без предварительного нарезания;

– наличие контейнера для жмыха;

– наличие резиновых ножек, удерживающих соковыжималку во время работы на столе, что необходимо в целях безопасности.

Одним словом, выбор соковыжималки – не такое сложное дело, опций в этих агрегатах не много, и каждый клиент в состоянии разобраться, какая модель ему больше подходит. Главное – помнить, что ни один напиток из пакета не заменит вкус домашнего сока.