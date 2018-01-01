Советы по выбору разливной парфюмерии

Обычно, духи занимают особо почетное место на туалетном столике. Еще бы, ведь аромат, заключенный в изящном флаконе, способен выразить настроение, желания и истинный характер его владелицы. Ошибиться при выборе духов глубоко прискорбно, так как следствием этого может быть неприятный запах, впустую истраченные деньги и, что еще хуже, головная боль или аллергическая реакция. Самый лучший выбор для каждого покупателя — это наливная парфюмерия, купить и выбрать которую можно по указанной ссылке.

Как не потеряться в огромном ассортименте всевозможных запахов

Основное и очень важное правило: духи должны органично сочетаться с запахом вашей кожи. Совершая покупку духов, помните: Лучше всего подбирать духи утром и, к тому же, перед походом в магазин не использовать косметику для тела (кремы для рук, лосьоны и т.д.). Ваша кожа должна быть естественно увлажненной и чистой. Запах на тест-полоске всегда отличается от аромата, который вы ощутите на коже, поэтому не нужно торопиться с покупкой духов.

Как правильно выбрать аромат

Утром, придя в магазин, нанесите на кожу запястья понравившийся аромат и в течение дня пронаблюдайте за изменениями запаха. Если он не отталкивает вас, а манит, значит все в порядке. Можно зайти вечером в магазин и смело покупать заветный флакончик. Если у вас случаются аллергические реакции, то нанесите духи — либо на запястье, либо на кожу внутренней поверхности локтевого сгиба. Минимум через час можно посмотреть, нет ли аллергических проявлений на коже и если нет, то смело прислушивайтесь к нюансам самого запаха.

Ни в коем случае не пробуйте подряд более 3-4 ароматов, так как случится смешение всех запахов в единую какофонию, и от этого у Вас может разболеться голова. Не забывайте учесть время года. Сладкие и резковатые запахи усиливают свое звучание в жаркую погоду, что может привести к мигрени. Зимой же такие запахи могут вызвать прилив умиротворения и тепла. Кстати, если Вы хотите открыть свой бизнес, то разливная парфюмерия станет лучшим выбором на пути к успеху.

А вот еще несколько советов по применению духов, когда вы их уже купили и готовы использовать:

Лучше наносить духи после утреннего душа, когда кожа очищена. Так новый аромат впитается в нее во всем своем многообразии. Духи следует наносить на места, где активнее всего ощущается пульсация — за мочками ушей, с правой и левой стороны шеи, на внутренней поверхности локтевых сгибов и под коленными чашечками. На каждую точку пульсации наносите одну капельку ароматической жидкости это, так называемое, правило одного витка. Если у вас парфюм без пульверизатора, когда нанесете духи, не надо втирать их в кожу, так как трение нарушает целостность восприятия всего аромата и убивает верхние ноты запаха. Распылите парфюм в пространство, а затем шагните в полученное облако — капельки веществ нежно осядут на вас и аромат заиграет новыми красками.

В заключение хочется сказать, что сэкономить и одновременно почувствовать всю прелесть ароматов изысканных марок можно путем комбинирования туалетной воды (наиболее дешевая из парфюмерии) с гелем для душа и бальзамом для тела, связанных единым производителем и ароматом.