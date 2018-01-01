Советы по выбору обручальных колец

История появления первых обручальных колец берет свое начало в Древнем Египте. Их использовали в качестве печати (оттиск рисунка применяли как фамильную печать). И лишь спустя некоторое время кольца начали воспринимать как декор и аксессуар молодоженов. Средний класс населения обходился изделиями из серебра, бронзы и стекла. А богачи носили исключительно золотые аксессуары.

На сегодняшний день кольца для обручения заняли особую нишу среди украшений. Причем, как мужских, так и женских. Особенно популярны обручальные кольца 585 пробы. Дизайн современных украшений самый разнообразный – от классики и до нестандартных моделей.

Начало обрядов обручения

Первый обряд обручения придумали римляне. Традиция обязывала жениха преподносить кольцо «обручения» родителям невесты. Это символизировало его способность содержать будущую жену.

В богатых кругах было принято дарить кольца цена которых превышала стоимость всех украшений невесты. И если подарок устраивал родственников, то они давали согласие на свадьбу.

В пятнадцатом веке во времена обручения золотое кольцо надевала лишь невеста. Оно символизировало чистоту, нежность и непорочность отношений. Жених, в знак своей силы, носил украшение из обычного железа.

С древних времен обручальные кольца считались оберегом семейной жизни. Именно поэтому, по поверью предков, снимать кольцо после свадьбы запрещалось. Говорили, что с кольцом остывает и любовь.

Какое обручальное кольцо купить

Выбирая обручальные кольца, ориентируйтесь на то, чтобы оно вам соответствовало. То есть, вашим финансовым возможностям и вкусу. Перед тем, как купить кольцо, продумайте основные моменты:

Металл. Среди популярных – золото (красное, белое, желтое), серебро и платина. Кстати, огромный выбор золотых колец можно найти на сайте https://ukrzoloto.ua/.

Наличие камней. Это могут быть бриллианты, сапфиры, изумруды или бюджетный цирконий.

Проба. Выбирая золото, ориентируйтесь на 585 пробу. Кольца, которые изготовлены из этого вида металла, отличаются своей прочностью и сохраняют свой цвет.

Дизайн. Это вопрос индивидуальный. Есть те, кто предпочитают классические модели, а некоторые, учитывая широкие возможности ассортимента, стремятся купить оригинальные кольца.

Практичность. Нестандартные формы влияют не только на цену колец, но и на удобство. Помните, его носить вы будете не только в день свадьбы. Потому выбирайте практичные для носки варианты.

Обручальные кольца могут быть изготовлены из любого металла, иметь различную форму и различную цену. Но несмотря на это они остаются символом семьи, который остается актуальным.