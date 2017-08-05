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Советы по выбору обруча для волос

5 Август 2017
Категория: Популярное

Столь актуальный аксессуар, как красивый обруч для волос, есть потомком диадемы, какой еще в самые древние времена приукрашали головы невест. Постоянно изменяясь и трансформируясь, он позже попал в руки нынешних модниц в виде довольно стильного ободка, каким возможно не лишь убирать волосы, а еще и заканчивать любой образ. Как верно носить этот аксессуар, и какие оригинальные прически возможно создавать на его базе? конкретно этим вопросам посвящена данная статья.

Так, к примеру, широкие ободки превосходно сочетаются с броскими сарафанами и совсем коротенькими летними платьями, в то время как к вечерним туалетам предпочтительней всего подходят эффектные модели с перьями, красивыми стразами, камнями и так далее. Нужно, дабы обруч для волос по своему цвету и рисунку сочетался с иными участниками образа – выбранной сумочкой, шарфиком, перчатками и обувью. Выбрать красивый обруч на голову от Vlaber можно на сайте vlaber.com.ua.

При покупке этого аксессуара рекомендуем также оглядываться на сами времена года. В самое жаркое летнее время очень актуальны тоненькие железные либо тканевые обручи. Они разрешают ощущать себя комфортно в любой знойный день. Зимой рекомендуем отдавать предпочтение пышным меховым моделям, какие будут замечательно сочетаться с Вашим зимним гардеробом. А вот весной и осенью сами ободки возможно подбирать, ориентируясь только на образ и свой вкус.

Сейчас обручи для волос отображены огромным числом неимоверных моделей, различающихся по определенному цвету, своей форме, а еще материалам, стоимости и дизайну. Любая женщина сумеет найти собственный вариант в этом многообразии.

При применении обручей для волос рекомендуем придерживаться следующих простых правил:

- Постарайтесь избегать железных изделий – они слегка травмируют структуру любых волос.
- Ободок непременно должен быть вам в самый раз, точнее вашей голове, в противном случае выпадение прядей и головная боль вам обеспечено.
- Определенные края данного аксессуара можно дополнительно закалывать специальными невидимками. Их можно найти в любом магазине.

При помощи этого аксессуара возможно подчеркивать либо скрывать погрешности наружности. К примеру, дабы визуально увеличить узкое лицо, припрячьте волосы назад при помощи обруча, а все боковые прядки опустите на протяжении лица. Сделать любую круглую форму наиболее графичной окажут помощь прядки, ниспадающие красиво на лоб. Обладательницам немного квадратного лица можно выбирать широкие ободки, чтобы отвлечь внимание от грузноватого подбородка.


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