Советы по выбору гель-лака

Гель-лак — это удобно и красиво. Многие девушки уже начали сами делать маникюр в домашних условиях. Поэтому мы решили рассказать о секретах выбора лака с которыми вам больше не понадобится список с запрещенными компонентами.

Гель-лаки отличаются по составу, технологии нанесения и снятия. В основе любого лака лежит четыре основных компонента: полимер, пластификатор, пигмент, растворитель. Гель лак OXXI № 069 РОЗОВОЕ КАКАО на сегодняшний день считается лучшим выбором.

Также нужно вспомнить покрытии биогель. В его состав чаще всего не входят вредные компоненты: акриловая кислота, бензол и ацетон. Это средство обеспечивает прочное покрытие, защищает ногти и восстанавливает естественный здоровый тон. Носятся до трех недель, после чего его специально снимают.

Приобретайте продукцию в специализированных магазинах, в которых есть наличие сертификатов. Осторожно относитесь к китайским гель-лакам (изучайте состав), так как сейчас на beauty-рынке очень много подделок.

Определитесь какой лак вам нужен: одно- (система три в одном), двух- (два средства в одном) или трехфазный (технология: база — лак — покрытые). В составе однофазного лака нет: толуола, формальдегида и других вредных компонентов, в отличие от других покрытий. Минус — недолговечность

Отдавайте предпочтение каучуковой основе природного происхождения (безопасный и не токсичный материал).

Желательно обновлять свой маникюр через 10-14 дней, чтобы избежать стягивания ногтевой пластины и повреждений.