Советы от Mario Muzi: как быстро разносить туфли?

Очень многие сталкивались с проблемой тесной обуви. Из за чего такое происходит? Ведь в магазине все вроде было отлично. На самом деле, причин для этого может быть много:
Не имеет особого значения, какая причина способствовала тому, что обновка начала давить. Ведь для того, чтобы носить такую обувь ее придется растянуть.
Увеличить туфли можно в домашних условиях или обратившись к специалистам.
Три простых, но действенных способа растянуть обувь в домашних условиях:
1. Заморозить. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, залейте в него воду. После этого поместите пакет в туфли и поставьте их в морозилку на ночь. Утром достаньте пару, дайте льду немного оттаять и выньте пакеты. Как этот метод работает? Вода при минусовой температуре начинает замерзать и увеличиваться в объёме, тем самым растягивая материал.
2. Профессиональное средство. Зайдите в магазин женской обуви, чтобы приобрести спрей для растяжки. С его помощью можно быстро и без лишнего труда немножко разносить туфли. Что необходимо сделать? Баллончик перед применением необходимо взболтать, после распылить пену внутрь обуви, надеть туфли на носок и походить 30 минут. Пена размягчит материал и сделает его более эластичным.
3. Газеты. Смочите газеты в теплой воде, хорошо отожмите их и натолкайте в обувку. После этого оставьте высыхать при комнатной температуре. Пользоваться приборами, которые б ускорили процесс не желательно, ведь обувь может испортится и потерять вид. После полного высыхания бумаги, вытащите ее и примерьте туфельки.
Если по каким-либо причинам вы не хотите самостоятельно растягивать обувь, тогда идеальным для вас вариантом станет обувная мастерская. Специалисты при помощи оборудования смогут нагреть пару и растянуть до нужного размера. Покупатели магазина Mario Muzi, могут бесплатно растянуть обувку обратившись в розничный магазин в г. Харьков по адресу ул. Пушкинская, 43.
Но следует всегда помнить, что значительно увеличить обувь невозможно, ее можно лишь слегка растянуть в длину и чуть больше в ширину. Поэтому не нужно покупать обувь на размер меньше надеясь в дальнейшем ее разносить, даже если эти туфли вам очень понравились и другого размера нет.