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Советы от Mario Muzi: как быстро разносить туфли?

11 Июль 2017
Категория: Популярное

Очень многие сталкивались с проблемой тесной обуви. Из за чего такое происходит? Ведь в магазине все вроде было отлично. На самом деле, причин для этого может быть много:

  • Обувь, оказалась маленькой, из-за того, что вы ее плохо примеряли в магазине.
  • Стала давить и натирать после того, как вы попали под дождь.
  • Начинает причинять дискомфорт ногам под конец дня.

Если туфли жмутНе имеет особого значения, какая причина способствовала тому, что обновка начала давить. Ведь для того, чтобы носить такую обувь ее придется растянуть.

Как быстро растянуть туфли?

Увеличить туфли можно в домашних условиях или обратившись к специалистам.

Три простых, но действенных способа растянуть обувь в домашних условиях:

1. Заморозить. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, залейте в него воду. После этого поместите пакет в туфли и поставьте их в морозилку на ночь. Утром достаньте пару, дайте льду немного оттаять и выньте пакеты. Как этот метод работает? Вода при минусовой температуре начинает замерзать и увеличиваться в объёме, тем самым растягивая материал.

2. Профессиональное средство. Зайдите в магазин женской обуви, чтобы приобрести спрей для растяжки. С его помощью можно быстро и без лишнего труда немножко разносить туфли. Что необходимо сделать? Баллончик перед применением необходимо взболтать, после распылить пену внутрь обуви, надеть туфли на носок и походить 30 минут. Пена размягчит материал и сделает его более эластичным.

3. Газеты. Смочите газеты в теплой воде, хорошо отожмите их и натолкайте в обувку. После этого оставьте высыхать при комнатной температуре. Пользоваться приборами, которые б ускорили процесс не желательно, ведь обувь может испортится и потерять вид. После полного высыхания бумаги, вытащите ее и примерьте туфельки.

Если по каким-либо причинам вы не хотите самостоятельно растягивать обувь, тогда идеальным для вас вариантом станет обувная мастерская. Специалисты при помощи оборудования смогут нагреть пару и растянуть до нужного размера. Покупатели магазина Mario Muzi, могут бесплатно растянуть обувку обратившись в розничный магазин в г. Харьков по адресу ул. Пушкинская, 43.

Но следует всегда помнить, что значительно увеличить обувь невозможно, ее можно лишь слегка растянуть в длину и чуть больше в ширину. Поэтому не нужно покупать обувь на размер меньше надеясь в дальнейшем ее разносить, даже если эти туфли вам очень понравились и другого размера нет.


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