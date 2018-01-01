Советы дерматологов: как защитить лицо от ожогов косметикой

Существует распространенное мнение, что если косметика вызывает покалывание, значит, она работает, а если жжение — значит, еще более эффективна. Однако это мнение ошибочно, хотя доля истины в нем есть. Рассмотрим этот вопрос подробнее, опираясь на советы профессиональных дерматологов, докторов медицинских наук Люсиль Уайт и Кэрин Гроссман. И вот первая мысль Люсиль Уайт, которую нужно запомнить: «Нет боли, нет результата — это страшный девиз в отношениях с вашим лицом».
Покалывание, в каком случае это нормально?
Далеко не каждое эффективное косметическое средство должно вызывать покалывание. И когда не должно, появление данного ощущения, а также жжения и покраснения свидетельствует о раздражении кожи и служит сигналом к прекращению использования состава. Вероятнее всего, речь об аллергической реакции на какой-либо компонент или же о высокой чувствительности и неспособности принять концентрированную порцию активного компонента. Если не расстаться с такой косметикой, она вызовет ряд новых проблем — сухость, стянутость, повышенную чувствительность, и в итоге может привести к хроническим воспалениям. Однако есть отдельные случаи, когда покалывание нормально.
Речь о таких активных компонентах, как различные виды кислот и ретинол — они провоцируют пощипывание вследствие своего химического состава. Однако данное ощущение должно быть легким и кратковременным. Если же оно затянулось, усилилось, спровоцировало покраснение или жжение — все это сигналы к прекращению использования средства. Оно вновь не подходит из-за аллергии либо чувствительности кожи. Когда дискомфорт пройдет, можно попробовать снова нанести состав, но в меньшем количестве. Вот что Кэрин Гроссман говорит о продуктах с ретинолом: «Начните применять его раз в три дня. В течение месяца, если кожа переносит это без сухости, покраснения и шелушения, увеличьте до двух раз в три дня, а затем, если все хорошо, — до ежедневного использования».
Такие косметические продукты, как очищающие пенки, гели и масла, тоники, простые кремы, эссенции, эмульсии и маски, обеспечивающие только увлажнение и питание, не должны вызывать покалывания. В этом случае оно ненормально. Кислоты могут входить в составы масок, пилингов, сывороток и специальных средств для лечения акне. Ретинол обычно встречается в антивозрастных кремах и другой косметике данного действия. Если это вещество даже в малом объеме вызывает аллергию, стоит приглядеться к другим антивозрастным компонентам, например, улиточному муцину — /special-offers/popular/snail-products.html.
Вот что еще следует помнить:
- Маски, пилинги или скрабы с активными компонентами в виде кислот можно применять не чаще 1 раза в неделю, если же покалывание вызывает средство для ежедневного умывания, его необходимо заменить.
- Некоторые косметические продукты могут содержать ментол, который слегка охлаждает кожу, что несложно перепутать с покалыванием. Подобное действие оказывает и спирт, и если он содержится в мужском лосьоне после бритья — легкое пощипывание микропорезов вполне естественно.
- Очищающие глиняные маски могут включать разогревающие компоненты, способствующие расширению пор, соответственно, при их применении кожа будет чувствовать жар, однако это не то же самое, что жжение. В целом же глиняные маски не должны вызывать ничего большего, чем легкое ощущение стянутости.
- После проведения пилинга или скрабирования обновленная кожа на некоторое время становится более чувствительной и требует особо деликатного отношения. «Другие продукты, которые вы используете, могут показаться немного более мощными или чуть раздражающими», — отмечает Люсиль Уайт.
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