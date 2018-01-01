Советы дерматологов: как защитить лицо от ожогов косметикой

Существует распространенное мнение, что если косметика вызывает покалывание, значит, она работает, а если жжение — значит, еще более эффективна. Однако это мнение ошибочно, хотя доля истины в нем есть. Рассмотрим этот вопрос подробнее, опираясь на советы профессиональных дерматологов, докторов медицинских наук Люсиль Уайт и Кэрин Гроссман. И вот первая мысль Люсиль Уайт, которую нужно запомнить: «Нет боли, нет результата — это страшный девиз в отношениях с вашим лицом».

Покалывание, в каком случае это нормально?

Далеко не каждое эффективное косметическое средство должно вызывать покалывание. И когда не должно, появление данного ощущения, а также жжения и покраснения свидетельствует о раздражении кожи и служит сигналом к прекращению использования состава. Вероятнее всего, речь об аллергической реакции на какой-либо компонент или же о высокой чувствительности и неспособности принять концентрированную порцию активного компонента. Если не расстаться с такой косметикой, она вызовет ряд новых проблем — сухость, стянутость, повышенную чувствительность, и в итоге может привести к хроническим воспалениям. Однако есть отдельные случаи, когда покалывание нормально.

Речь о таких активных компонентах, как различные виды кислот и ретинол — они провоцируют пощипывание вследствие своего химического состава. Однако данное ощущение должно быть легким и кратковременным. Если же оно затянулось, усилилось, спровоцировало покраснение или жжение — все это сигналы к прекращению использования средства. Оно вновь не подходит из-за аллергии либо чувствительности кожи. Когда дискомфорт пройдет, можно попробовать снова нанести состав, но в меньшем количестве. Вот что Кэрин Гроссман говорит о продуктах с ретинолом: «Начните применять его раз в три дня. В течение месяца, если кожа переносит это без сухости, покраснения и шелушения, увеличьте до двух раз в три дня, а затем, если все хорошо, — до ежедневного использования».

Такие косметические продукты, как очищающие пенки, гели и масла, тоники, простые кремы, эссенции, эмульсии и маски, обеспечивающие только увлажнение и питание, не должны вызывать покалывания. В этом случае оно ненормально. Кислоты могут входить в составы масок, пилингов, сывороток и специальных средств для лечения акне. Ретинол обычно встречается в антивозрастных кремах и другой косметике данного действия. Если это вещество даже в малом объеме вызывает аллергию, стоит приглядеться к другим антивозрастным компонентам, например, улиточному муцину — /special-offers/popular/snail-products.html.

Вот что еще следует помнить:

Маски, пилинги или скрабы с активными компонентами в виде кислот можно применять не чаще 1 раза в неделю, если же покалывание вызывает средство для ежедневного умывания, его необходимо заменить.

Некоторые косметические продукты могут содержать ментол, который слегка охлаждает кожу, что несложно перепутать с покалыванием. Подобное действие оказывает и спирт, и если он содержится в мужском лосьоне после бритья — легкое пощипывание микропорезов вполне естественно.

Очищающие глиняные маски могут включать разогревающие компоненты, способствующие расширению пор, соответственно, при их применении кожа будет чувствовать жар, однако это не то же самое, что жжение. В целом же глиняные маски не должны вызывать ничего большего, чем легкое ощущение стянутости.

После проведения пилинга или скрабирования обновленная кожа на некоторое время становится более чувствительной и требует особо деликатного отношения. «Другие продукты, которые вы используете, могут показаться немного более мощными или чуть раздражающими», — отмечает Люсиль Уайт.

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