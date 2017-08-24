Сколько надо тугриков, чтоб прокормить гавриков

Я не открою вам тайну, если скажу, что с рождением детей в семейном бюджете появляются новые статьи расходов. О том, как планируем семейный бюджет мы, хочется поговорить в этом посте. На самом деле всё не так уж и сложно. Гораздо сложнее наполнять этот семейный бюджет, что, собственно и ложится тяжёлым грузом на плечи главы семейства.

Любой бюджет, в том числе и семейный, состоит из двух частей: доходов и расходов. Наши расходы я разбиваю на следующие пункты:

Дети.

Квартира.

Наши расходы.

Итак, «дети» — это расходы на детей. Они включают:

– питание;

– подгузники;

– врачи, лекарства.

Как видно, у нас главные статьи расходов — это расходы на питание, расходы на подгузники. Последний пункт ( врачи ), наверное, надо было поставить на первое место, поскольку в первые месяцы жизни наших гавриков эти расходы забирали львиную долю бюджета. Это ежемесячные обследования у педиатра, невролога, офтальмолога, хирурга. Несмотря на то, что наша медицина «бесплатная», приходилось «благодарить» врачей, что в итоге выливалось в достаточно круглую сумму. Хотя следует отметить, что многие не брали (мир не без добрых врачей, то есть людей). Для большей конкретики назову суммы расходов по первым пунктам. На детское питание в первые месяцы около 2300 грн (287,5 $). Кушали мы PreNAN, потом NAN 1, затем использовали NAN 3,4 OPTIPRO. Баночка 400 г на двоих уходила у нас примерно за 2,5 дня. На подгузники мы тратили примерно 1000 грн (125$). Пользовались Premium Care Pampers. Позже перешли на Active Baby Pampers. Разницы я особо не увидел — это моё личное мнение. Отмечу, что закупали мы памперсы большими коробками, получалось немного дешевле. На двоих у нас уходило около 100 шт в неделю.

Хочу сразу успокоить молодых папаш. Эти расходы постепенно уменьшаются. Сегодня, когда малышам полгода мы тратим на питание 1500 грн (188$), на памперсы 600 грн (75$). Уменьшились расходы и на врачей. Сейчас, в основном, мы платим только за массажи.

Ещё один пункт, который я не включил в расходы на детей, это покупка одёжки и игрух. Скажу честно в этом плане нам повезло, так как нам помогают бабушки и дедушки. Игрушки я покупаю по совместным покупкам, что очень удобно. Получается намного дешевле, почти по оптовым ценам. Думаю, такие совместные покупки есть и в вашем городе.

«Квартира» — это расходы на квартиру. Поскольку мы живём в родительской квартире, то эти расходы относительно небольшие и составляют 600-700 грн в месяц (75$-88$).

«Наши расходы» — это расходы на нас любимых и на поддержание нас в боевой готовности.

Что касается доходов, то я думаю, что у каждого здесь свои пункты. У нас – это моя зарплата, пособие на рождение ребёнка и пособие по уходу за ребёнком.

Если ваши доходы превышают ваши расходы, спешу вас поздравить — вы всё делаете правильно. Ну, а если ваши расходы больше доходов, то, увы, вы живёте не по средствам и надо исправлять данную ситуацию.