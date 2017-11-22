Симптоматика и результаты абстинентного синдрома у алкоголиков

Если человек регулярно употребляет спиртные напитки, и у него постоянно наблюдается абстинентный синдром, необходимо лечение алкоголизма в Одессе. Под абстинентным синдромом понимают состояние, которое возникает при отмене спиртного у алкоголика. В результате постоянного потребления алкоголя организм человека привыкает, и если человек резкоперестает употреблять спиртные напитки, у него развивается состояние, похожее на сильное похмелье, а потом и ломка. Абстиненция переводится с латыни как воздержание. Если с утра после попойки вас тянет опохмелиться, то вы алкоголик. У редко пьющего человека после попойки на утро даже мысль о спиртном вызывает тошноту.

Симптомы абстинентного синдрома

У алкоголика при абстинентном синдроме наблюдается целый букет симптомов. Все они проявляются в разной степени тяжести. Эти симптомы проявляются после долгого запоя, при уменьшении потребляемой дозы или при долгом воздержании. Если человек перебрал со спиртным, и его мучает головная боль, тошнота и рвотные позывы, дрожь в конечностях, то он не алкоголик. Все эти признаки пройдут в течение суток.

Абстинентный синдром зависимого проявляется аналогичным образом, но их длительность составляет до недели. Если похмелье одолевает редко пьющего человека, это сигнал того, что организм борется с отравлением алкоголем. Алкогольная ломка зависимого человека объясняется долгим приемом спиртного, которое приводит к нарушению работы мозга, сердца, печени и других внутренних органов.

Печальные результаты абстинентного синдрома

После длительного запоя особенно трудно для зависимого проходит ломка. В этих ситуациях у больного человека проявляются судороги, возможны непроизвольное мочеиспускание. У алкоголика учащается пульс, дыхание, наблюдаются перепады артериального давления и озноб.

Кроме физических трудностей, алкоголика часто сопровождают психологические симптомы вроде тревожности, депрессивных расстройств, проблем с мыслительным процессом, панические приступы, самобичевание и тоска.

В состоянии ломки пациент способен на то, чтобы свести счеты с жизнью. Также больной может продать ценные вещи из дома для покупки спиртного напитка, совершить преступление и прочие. Часто развитие абстинентного синдрома может наоборот проявиться в виде отвращения к спиртосодержащим напиткам. В такой ситуации у пациента наблюдаются трудности с тонусом мышц, судороги и прочие неврологические симптомы.

Если у вашего близкого человека наблюдаются такие признаки, необходимо обратиться к специалистам. Особенно трудно протекает лечение алкоголизма женщин, узнать больше о котором можно на этом сайте.