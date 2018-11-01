Швейная фурнитура

Современные технологии производства текстильных изделий подразумевают использование различных материалов и аксессуаров. Все материалы, фурнитура и прочие изделия, используемые при пошиве одежды, называются швейной фурнитурой. Правильный подбор фурнитуры позволяет сделать готовую вещь функциональной, удобной и совершенной.

Швейная фурнитура имеет огромную историю, она развивается вместе с человеческой цивилизацией. Как только появилась первая одежда, тогда и зародилась первая фурнитура, именно с помощью нее удавалось закрепить готовые вещи на теле. Для изготовления фурнитуры для одежды применялись различные материалы животного и растительного происхождения – камни, ветки, кости, шипы и пр. Востребованность фурнитуры в древние времена подтверждается археологическими раскопками – так, археологам удалось обнаружить в районе Индии пуговицу, возраст которой несколько тысяч лет. Археологи также находили иглы, которыми пользовались древние египтяне. Интересно то, что древние иглы по внешнему виду и функциональным возможностям практически не отличаются от современных изделий. Фурнитура есть у всех древних цивилизаций.

Фурнитура постоянно совершенствуется, люди применяют новые материалы и технологии изготовления. В итоге удается не только изменить внешний вид готового изделия, но и улучшить его характеристики комфортности и удобства, увеличить срок эксплуатации.

Всю фурнитуру, которая используется в швейном производстве, можно схематично разделить на несколько категорий в зависимости от особенностей применения:

Швейная фурнитура. К категории относятся изделия, которые применяются специалистами непосредственно в процессе пошива одежды – это иглы, булавки, вспарыватели и пр.;

Декоративная. С помощью такой фурнитуры готовое изделие дополняется и украшается. Сюда относят стразы, декоративные ленты и прочий декор;

Установочная. К категории относят кнопки, потайные магниты, матрицы и прочие изделия;

Крепежная. Липучки, застежки, пуговицы и прочие механизмы.

Выделяют также уплотнительную фурнитуру. Она применяется в случае, если требуется сделать готовое изделие более плотным, защитить его от деформации во время ношения, добиться устойчивости к разному роду воздействий.

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