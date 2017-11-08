Швейная фурнитура – делаем выбор

Швейная фурнитура – резинка для одежды, широко используется для пошива всевозможных предметов гардероба. Она может применяться для стягивания нижней части одежды и создания разных фасонов юбок. Резинка долгое время сохраняет свою упругость благодаря своему составу. Однако высокая упругость зависит от того, были ли соблюдены все правила и нормы при ее изготовлении. Поэтому она должна быть от известного производителя.

Еще один популярный вид швейной фурнитуры нашего времени– отделочная тесьма. Этот декоративный элемент всегда радует воображение дизайнеров, которые создают красивые шедевры в индустрии моды. Тесьма из металла может быть использована при пошиве сумок и шляпок, придавая изделиям роскошь и шарм. Вязаная ажурная тесьма, которая изготавливается из льняных нитей, подойдет для пошива одежд из натуральных тканей. А жаккардовые ленты, часто используемые в задумках дизайнеров, прекрасно декорируют постельное белье, шторы, а также некоторые другие предметы интерьера. Демократичная стоимость изделия будет по душе тем, кто создает стильные вещи, уникальные в своем роде. Выбрать и купить качественные стразы можно по ссылке: https://stilista.com.ua/strazy/. Там найдете огромный выбор по весьма адекватным ценам.

Металлофурнитура

Такой незаменимый вид швейного производства, как металлофурнитура, пользуется большим спросом. Изготавливаются разные высококачественные аксессуары, которые обладают высокой прочностью. Застежки, молнии, пуговицы, пряжки – все они дополнят готовое изделие. Швейная фурнитура из металла способна украсить любое изделие, прикрепить какие-нибудь детали к одежде или послужить в виде застежки. Существует металлофурнитура, которая имеет деликатную форму и мягкость линий. К этому стремится современная мода.

Застежка в виде кнопки часто присуща многим современным изделиям. Многие дизайнеры предпочитают клямерные кнопки, которые нашли свое применение при пошиве обуви и других галантерейных изделий. Универсальность данной застежки очень велика. Ее можно устанавливать на легкой верхней одежде, а также на зимних куртках и пальто.

Выбрать качественную швейную фурнитуру из такого многообразия не составит большого труда. Все что требуется – определить, что именно вам нужно и для каких целей.

По материалам сайта stilista.com.ua.