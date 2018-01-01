Шубы из скандинавской норки и blackglama в Киеве на меховом портале

Пожалуй, найдется совсем немного девушек, которые не хотели бы иметь норковую шубу в своем гардеробе. Если просмотреть списки наиболее желаемых женщинами подарков, то именно норковая шуба значится во многих из них. При этом совершенно не важно, сколько лет девушке, какая у нее фигура и чем она занимается. Норковая шуба — это больше вопрос статуса, чем тепла.

Преимущества норковых шуб

Презентабельный, красивый и приятный на ощупь мех норки нравится модницам и самим дизайнерам, производителям меховой одежды. Изделия из него отличаются длительным сроком службы (качественная шубка прослужит своей хозяйке верой и правдой более 10 лет), особой легкостью. Многие эксперты называют покупку шубу из норки выгодной инвестицией в собственный осенне-зимний гардероб и имидж.

Как определить качество шубы из норки?

На сайте Мехового портала вы найдете большой ассортимент шуб из первоклассной норки на любой вкус, цвет и кошелек. В продаже представлены шубы разных цветов и фасонов. Наиболее доступными по цене считаются шубки орехового оттенка. Самыми дорогими – изделия их черного, белого, бежевого и голубого меха.

Чтобы определить, подвергался ли мех процедуре окрашивания, следует внимательно осмотреть шкурки. Если они белые, то значит мех имеет натуральный цвет.

Для производства первоклассных норковых шуб производители используют дорогую пушнину, которая имеет непревзойденное качество, одинаковую длину ворса.

В процессе выбора шубы следует обратить внимание на следующие моменты:

Вид ворса. В этой ситуации все точно также, как с волосами человека. Если при пошиве использовалась пушнина здорового животного, то ворс будет иметь привлекательный блеск, роскошно переливаться на солнце. При этом каждая ворсинка должна быть упругой, не слишком жесткой и не чересчур мягкой.

Мягкость шкурок. Следует смять в руках мех и тут же отпустить. Не пересушенная пушнина тут же примет изначальную форму и не будет издавать характерный хруст.

Наличие заломов и проплешин. Мех качественной шубы должен иметь один оттенок, ворс – одинаковую длину. После проведения рукой по изделию ворсинки должены быстро возвращаться в свое первоначальное направление.

Норковая шуба – модный тренд всех времен и народов

Шуба из норки из каталога http://meha.kiev.ua/catalog/fur-coats/mink давно перестала считаться эксклюзивом. Сегодня такие изделий уже перешли в разряд повседневной верхней одежды для активных состоятельных девушек. Несмотря на это, норковые шубы светлых оттенков вряд ли подойдут для ежедневной носки. Скорее всего, это одежда для особых случаев, которая максимально красиво и презентабельно выглядит в сочетании с вечерними нарядами, дорогими платьями.

В коллекциях именитых дизайнеров всегда присутствуют норковые шубы, которые не уступают своих позиций верхней одежде из других видов меха.

Какую шубу выбрать?

Огромный выбор моделей на сайте Мехового портала, а также актуальные предложения от ведущих киевских магазинов и салонов меха, позволит выбрать достойный вариант. Современным модницам стоит обратить внимание на самые модные модели норковых шуб: