Шубы из шиншиллы и соболя в Киеве от салона Manzoni24

Ищите ультрамодную шубку изумительного качества? Остановите свой выбор на меховой продукции популярного и хорошо известного во всем мире бренда Manzoni24.

Вот уже которое десятилетние компания специализируется на производстве ультрамодной меховой одежды класса люкс.

В основе работы торговой марки лежит богатая история и высокий профессионализм. Все это делает свое дело: шубки от Манзони 24 уникальны и популярны, продаются в лучших меховых бутиках Европы, Америки, Азии.

Немного истории об итальянских шубах

На протяжении трех десятилетий семейный бизнес семьи Занини успешно развивался и превратился в процветающее производственное предприятие. Сегодня компания Manzoni24 предлагает ценителям высокой моды и непревзойденных дизайнов роскошные коллекции меховой одежды на любой вкус, цвет и кошелек.

Производитель активно сотрудничает с известными модными домами и международными компаниями. При этом основной специализацией бренда по-прежнему остается пошив шуб и другой меховой одежды «премиум» класса.

Шуба из соболя, шиншиллы или рыси от магазина Manzoni24 – это красивый, элегантный, эффектный и очень благородный меховой наряд, в котором заложена история и любовь к меху нескольких поколений.

Лучшие модели шуб от Manzoni24 в Киеве

Привлекательные внешне, теплые и качественные шубы именитого бренда – выбор ярких и стильных девушек, которые знают толк в меховой одежде. Каждый сезон компания представляет новые коллекции шуб, который в полной мере отвечают современным модным тенденциям, требованиям заядлых модниц.

Большой ассортимент шуб от Manzoni24 включает десятки классических моделей из первоклассного аукционного меха, а также достойный выбор более молодежных вариантов интересных фасонов.

Главная отличительная черта меховой одежды итальянского производителя – умелое сочетание меха и текстиля, которое делает каждое изделие еще более презентабельным и элегантным. В последней коллекции Manzoni24 каждая модница сможет подобрать для себя идеальный вариант шубы, подходящей по цвету, фасону, размеру и цене.

Теплая и легкая шубка от Manzoni24 поможет подчеркнуть стиль и особый имидж своей хозяйки.

Все без исключения шубы отличаются удобством, великолепным авторским стилем, современным дизайном.

Итальянские мастера по пошиву не бояться творческих экспериментов и всегда идут в ногу со временем: сочетают разные материалы, фактуры, выбирая для шуб самые изысканные меха.

Новинки нынешнего сезона

Шубы от Manzoni24 – это, в большинстве случаев, модели лаконичного строго фасона и прямого силуэта, без лишнего декора. Интересны и небанальны ультрамодные дизайнерские шубки с дополнительными украшениями.

Несмотря на кажущуюся простоту, брендовые шубы выглядят очень самодостаточно и эффектно, в большинстве случаев не требуют дополнительных аксессуаров.

Если вы – поклонница шуб итальянского производства, то сможете без проблем отличить шубку торговой марки Manzoni24 от продукции из масс-маркета.

Преимущества шуб от Manzoni24

большой выбор самых трендовых моделей, которые отлично садятся на любой тип женской фигуры;

широкий размерный ряд и богатая цветовая гамма;

лучшие аукционные меха, ткани, дорогая фурнитура;

идеальный крой и пошив;

идеальное соотношение цена-качество.

Покупая брендовую меховую красавицу, вы можете быть уверены в ее долговечности. Качественная шубка прослужит несколько сезонов подряд и будет выглядеть также дорого и презентабельно, как в день ее покупки.

Шубы от бренда Manzoni24 заслуживают внимания самых капризных модниц, которые стремятся иметь в своем гардеробе лучшие меховые изделия и хотят выглядеть привлекательно в любое время года.