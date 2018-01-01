Шторы для украшения окон и интерьера

Задумываясь на дизайном интерьера, мы очень часто недооцениваем роль занавесей и штор. И очень зря, ведь подобранные с умом шторы способны не только украсить окно, но и преобразить все помещение, внеся в него некую изюминку, и даже спрятать мелкие недочеты в отделке. А чтобы все сделать правильно и выбрать идеальные для вашей комнаты шторы потребуется учесть множество факторов, начиная от размеров окна и заканчивая общей стилистикой помещения. Окна челны предлагает изготовление самых разных оконных конструкций, витражей и нестандартных решений, что порой не хочется полностью скрывать такую красоту за занавесями. А, значит, нужно искать новые идеи для “одежды” таких окон. Но первым делом вам нужно определиться, какие задачи должны выполнять шторы, нужна ли вам надежная защита от солнечных лучей днем и любопытных глаз ночью или же они будут служить лишь одной из деталей интерьера.

Выбираем шторы

Сочетание легкой и прозрачной тюлевой занавеси, которая закрывает все окно, с двумя плотными “портьерными” шторами по бокам давно уже стало традиционным. Именно такой дизайн применялся в типовых советских квартирах и домах. Вы можете смело использовать это решение, а можете придумать что-то новое и не стандартное. Например, с функцией теневых штор успешно справятся римские. А также вы можете смело использовать жалюзи даже в жилых комнатах, ведь современные материалы для их изготовления позволяют сделать это без проблем. Конечно, вертикальный вариант лучше оставить для офиса, а вот горизонтальные из ткани, пластика, алюминия и дерева смогут стать украшением комнаты. Но давайте все же вернемся к шторам и занавесям.

Если вы хотите, чтобы ваши шторы выделялись на фоне стен, то необходимо правильно выбирать оттенки. Работаем на контрасте – так для светлого помещения подойдут темные шторы, а оформленное в темных тонах следует “освежить” занавесями светлых оттенков. Лучшим вариантом будет пошив штор в детскую комнату на заказ. Сделать это можно по указанной ссылке.

Цвет занавесок способен задать настроение комнаты. Так желтые и красные оттенки заполнят комнату теплом, создадут ощущение особого уюта. А вот серые или зеленые шторы стоит использовать, если вы, напротив, хотите немного “охладить” помещение.

Если однотонные шторы кажутся вам слишком скучными – отдайте предпочтение текстилю с интересными принтами. Но будьте осторожны, используя полосы – вертикальное их расположение визуально увеличит высоту потолков, а вот горизонтальное может превратить итак невысокую комнатку в “землянку”.

Для обрамления окна сверху очень часто используются ламбрекены – это классический элемент декора, создающий ощущение законченности дизайна. Они скрывают зазор между карнизом и верхней частью штор, а также часть оконного проема. Но применять их следует только тогда, когда позволяет высота высота потолков, в противном случае вы получите громоздкое неуклюжее окно. Ламбрекены чаще всего изготавливаются из той же ткани, что и шторы, и украшаются тесьмой с кисточками и другими элементами декора. Хотя это вовсе не обязательно, ведь вы можете руководствоваться только своим вкусом и фантазией.

Наверное самое важное при выборе штор для окон – выбор ткани. Здесь необходимо вспомнить о том, какие задачи вы ставите перед занавесями. Одни ткани будут уместны для кухни, другие надежно защитят спальню от солнца, третьи создадут ощущение торжественности в гостиной.

Карниз для штор

Карниз для штор также является важной составляющей при оформлении оконного проема. Причем он должен быть не только красивым и сочетаться с общим стилем штор, но и достаточно крепким, чтобы выдерживать вес штор. Для традиционного варианта тюлевых и теневых штор следует выбирать двойной карниз. А если вы хотите еще и ламбрекены, тогда потребуется тройной. Материал может быть разный – дерево, пластик, алюминий… и каждый из них имеет свои преимущества. Так, например, пластиковый стоит совсем не дорого, но выдержит только легкие занавеси, алюминиевый может гнуться, что идеально для нестандартных решений, а деревянный будет отлично сочетаться с паркетом.

Если вы знаете, чего хотите, то легко сможете выбрать подходящую одежду для своих окон, а во всех остальных случаях вам помогут опытные дизайнеры.

По материалам сайта oboi.com.ua.