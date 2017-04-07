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Шопинг как средство против стресса

7 Апрель 2017
Категория: Популярное

Чрезвычайную радость шопинг доставляет в преддверии праздников, во-первых, потому что это уже причина потратить деньги не только на нужные вещи, но и на славные пустячки – подарки. Причем последнее не обязательно приобретать только для друзей, родных и близких, презентом можно порадовать и себя. Купить выгодно платья оптом от производителя можно по указанной ссылке.

Истинное наслаждение может подарить только шопинг для себя любимой. Пролистав журналы мод, у многих возникает острое желание немедленно приобрести что-нибудь из последних новинок. Оказавшись в торговом центре, порой бывает очень сложно устоять перед искушением и не скупить весь магазин. В этом месте знающие люди посоветуют сказать себе стоп и прислушаться к голосу разума. Однако если это разовая акция, а не постоянная болезнь шопоголика, то такую шопотерапию изредка даже нужно проводить в целях улучшения душевного самочувствия. Настроение начинает подниматься уже в примерочной среди разнообразия моделей и фасонов. Ведь просто невозможно не купить платье, визуально уменьшающее талию или новую коллекцию бижутерии, серьги которой так красиво оттеняют цвет глаз. Ну разве можно пройти мимо таких классных сапожек, которые умело подчеркивающих стройность ног, а некоторые модели вообще имеют волшебное свойство зрительно их удлинять. Покупка косметики, парфюма и разнообразных стильных аксессуаров станут завершающим этапом дневного шопинга. После таких приобретений ощущения умиротворения или даже радости еще долго не будут отпускать, а некоторые вообще чувствуют себя действительно счастливым человеком.

К сожалению, далеко не все могут позволить себе такую роскошь, как крупные или дорогие постоянные покупки. В этом случае, шопингом можно заняться в сезоны скидок и распродаж. Сегодня всевозможные бутики периодически проводят различные акции, предлагая постоянные или разовые дисконты. Постоянным клиентам некоторых магазинов при покупке на определенную сумму выдается дисконтная карта, которая может быть накопительной, и, соответственно чем больше товаров клиент приобретает, тем за меньшую стоимость он это делает. Во время шопинга можно натолкнуться на вещи с единично установленными скидками. Как правило это объясняется отсутствием размерного ряда (последняя кофточка) и если очень повезет, то размер окажется как раз нужным. Другое объяснение – это брак или дефект на товаре, в этом случае желающих приобрести его найти практически невозможно, поэтому и цена снижается до минимальной. Самый удачный шопинг – это пора распродаж, когда практически на все товары устанавливаются хорошие скидки. Такую выгодную для всех политику торговые дома России позаимствовали у западных коллег.


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