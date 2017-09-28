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Сезон распродаж: на что обращать внимание

28 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

Первые распродажи были проведены в XVIII веке. Купцы привезли из колоний товары в Европу и появилась необходимость в освобождении складов от тех товаров, которые занимали там место (для новых).

Современный мир шоппинга характеризуется данным фактором только как одной из причин, по которым покупки в нашей стране со скидкой стали возможными в виде распродаж. Сейчас выгодно можно приобрести модные наряды от ТМ ARTJ, которые можно найти по указанной ссылке.

Часто случается, что некоторая обувь и одежда в магазинах появляется на период распродаж, хотя раньше ее там не было. Печально, но это специально завезенный дешевый товар с бирками, на которых значатся высокие цены, которые существенно снижены.

Последнее место в ТОПе уловок отдадим акции покупки двух единиц по цене одной (разумеется, более дорогой). По сути, вот и 50% на старую коллекцию, да и выбор «пары» часто ограничивается определенными видами товаров.

Просто сражают наповал криво приклеенные ценники с перечеркнутыми ручкой старыми ценами. Особенно если зачеркиваний больше двух. Очень приятно приобрести вещь, стоившую изначально 1400, затем 899 (уже надо брать, дешевле почти в два раза), потом 700 (дешевле точно не будет), а по итогу — 499, если не забрать прямо сейчас, ее точно заберет та дамочка (а ей, между прочим, такой цвет даже не пойдет). Часто не соответствует действительности ответ продавца о том, что в зале лежит все что есть.

Скидки от 70% и больше. Бывает это действительно редко. Говорит такая распродажа только о том, что наценка настолько высока, что магазинная кладовая забита под завязку этими вещами. Приобретая товар тут, знайте, что в данном магазине цены завышают запредельно. Некоторые даже считают, что по распродаже можно судить о настоящей себестоимости одежки.


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