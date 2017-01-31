Серебряные украшения, ювелирные изделия от производителя Prykrasy.com

За 15 лет работы на украинском рынке наша компания заработала себе имя, авторитет и статус. Украшения из серебра от Белоцерковской ювелирной фабрики «Prykrasy» давно стали символом элегантности и стиля, а благодаря работе нашей компании словосочетания ювелирные изделия и Белая Церковь стали синонимами.

Ассортимент серебряных изделий включает несколько сотен наименований — все они изготовлены из серебра высшей пробы, украшены камнями и золотыми вставками.

Все изделия производятся по эскизам настоящих профессионалов своего дела, которые постоянно усовершенствуют уровень мастерства. Серебряные украшения изготавливаются на современном оборудовании с учетом новейших технологических процессов.

Как купить ювелирные украшения в интернете

Планируете купить ювелирные изделия — Киев ждет вас. Впрочем, купить серебряные украшения можно не только в фирменных магазинах, но и на сайте Prykrasy.com — там представлено множество вариантов браслетов, колец, сережек и подарочных наборов.

Купить серебряные серьги или любые другие ювелирные изделия из серебра не составит никакого труда — просто переместите выбранный товар в корзину, и наши консультанты свяжутся с вами для дальнейшего оформления заказа.

Мы ценим спокойствие и комфорт наших клиентов, поэтому все заказанные товары доставляем курьерской службой. Для постоянных покупателей разработана эффективная дисконтная программа — и это одно из наших несомненных преимуществ.

Постоянно изучая рынок серебра, мы настоятельно рекомендуем своим покупателям выбирать серебро от производителя — только так вы сможете обезопасить себя от подделок или некачественного товара.

Оригинальные серебряные украшения, изготовленные на собственном производстве — наше конкурентное преимущество. А наш фирменный стиль — умение нетривиально соединить серебро с золотом.

Наша компания всегда ставит интересы покупателя на первое место и готова рассмотреть случаи обмена или возврата товара, который не подошел по тем или иным причинам.

Мы радуемся, когда слышим от покупателей слова благодарности и очень дорожим нашими отношениями.

Серебро с золотыми вставками – редкое сочетание приемлемой цены и роскошного стиля. Подчеркните свой любимый образ серебряными наборами «Prykrasy». Женская мечта воплощена в моделях формы лепестков цветка или листочков молодого дерева. Строгий лик драгоценных абстракций и линий.